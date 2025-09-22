0 800 307 555
В «Дія» заработала услуга по оформлению базовой социальной помощи

Личные финансы
44
В «Дія» заработала услуга по оформлению базовой социальной помощи
В «Дія» заработала услуга по оформлению базовой социальной помощи
В «Дія» заработала новая услуга — теперь украинские семьи могут подать онлайн заявление на базовую социальную помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что такое базовая социальная помощь

Это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Она объединяет пять видов государственной помощи в одну, поэтому семьям не нужно отдельно оформлять каждую из них.
Размер помощи привязан к базовой величине, которая составляет 4 500 грн. Сумма выплаты определяется как разница между общей базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Семья может выбрать: перейти на новый вид помощи или оставить выплаты, которые получает сейчас.
Проект стартовал в июле 2025 как пилотный. Поскольку пилотный проект рассчитан на два года, Минсоцполитики параллельно вводит предоставление такой помощи на постоянной основе.
С этой целью правительство 17 сентября одобрило соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базовой социальной помощи». После этого документ будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.
1 октября 2025 г. расширится экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи на все другие категории лиц, финансово-имущественное состояние которых будет соответствовать критериям предоставления такой помощи.

Как подать заявление в «Дія»

Чтобы воспользоваться услугой, требуются:
  • биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт);
  • верифицированный налоговый номер (РНУКНП).
Сервис доступен для тех, кто уже получает:
  • помощь малоимущим семьям;
  • выплату на детей одиноким матерям;
  • временную помощь детям, чьи родители уклоняются от алиментов или место их пребывания неизвестно.
Для многодетных семей пока услуга онлайн недоступна, нужно обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда.
Алгоритм подачи заявления:
  1. Обновить приложение и авторизироваться.
  2. Выбрать: Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь → Получить помощь.
  3. Получить уведомление с расчетом суммы.
  4. Подать заявление и выбрать «Дія».
  5. Подтвердить отказ от других видов помощи.
  6. Подписать заявление «Дія.Підпис» и пригласить совершеннолетних членов семьи подписать.
  7. Дождаться автоматической отправки заявления.
  8. Получить уведомление после одобрения.
Напомним, 14 августа в «Дія» запустили бета-тестирование новой комплексной услуги — Базовой социальной помощи.
Документ, одобренный 17 сентября, предусматривает, что с 1 января 2026 года в Украине будет введена базовая социальная помощь, которая заменит ряд отдельных выплат для малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких матерей или родителей, людей с инвалидностью и других.
Отменяется понятие «уровень обеспечения прожиточного минимума», а вводится «базовая величина» — сумма минимально необходимого дохода на одного человека в семье. Ее ежегодно будет устанавливать правительство. Базовая величина будет определяться следующим образом:
  • 100% будет начисляться на первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи);
  • 70% - на каждого следующего члена семьи;
  • 100% - для каждого ребенка до 18 лет и для людей с инвалидностью I или II группы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
