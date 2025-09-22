В «Дія» заработала услуга по оформлению базовой социальной помощи Сегодня 15:39 — Личные финансы

В «Дія» заработала новая услуга — теперь украинские семьи могут подать онлайн заявление на базовую социальную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что такое базовая социальная помощь

Это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Она объединяет пять видов государственной помощи в одну, поэтому семьям не нужно отдельно оформлять каждую из них.

Размер помощи привязан к базовой величине, которая составляет 4 500 грн. Сумма выплаты определяется как разница между общей базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Семья может выбрать: перейти на новый вид помощи или оставить выплаты, которые получает сейчас.

Проект стартовал в июле 2025 как пилотный. Поскольку пилотный проект рассчитан на два года, Минсоцполитики параллельно вводит предоставление такой помощи на постоянной основе.

С этой целью правительство 17 сентября одобрило соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении базовой социальной помощи». После этого документ будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

1 октября 2025 г. расширится экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи на все другие категории лиц, финансово-имущественное состояние которых будет соответствовать критериям предоставления такой помощи.

Как подать заявление в «Дія»

Чтобы воспользоваться услугой, требуются:

биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт);

верифицированный налоговый номер (РНУКНП).

Сервис доступен для тех, кто уже получает:

помощь малоимущим семьям;

выплату на детей одиноким матерям;

временную помощь детям, чьи родители уклоняются от алиментов или место их пребывания неизвестно.

Для многодетных семей пока услуга онлайн недоступна, нужно обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда.

Алгоритм подачи заявления:

Обновить приложение и авторизироваться. Выбрать: Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь → Получить помощь. Получить уведомление с расчетом суммы. Подать заявление и выбрать «Дія». Подтвердить отказ от других видов помощи. Подписать заявление «Дія.Підпис» и пригласить совершеннолетних членов семьи подписать. Дождаться автоматической отправки заявления. Получить уведомление после одобрения.

Напомним, 14 августа в «Дія» запустили бета-тестирование новой комплексной услуги — Базовой социальной помощи.

Документ, одобренный 17 сентября, предусматривает, что с 1 января 2026 года в Украине будет введена базовая социальная помощь, которая заменит ряд отдельных выплат для малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких матерей или родителей, людей с инвалидностью и других.

Отменяется понятие «уровень обеспечения прожиточного минимума», а вводится «базовая величина» — сумма минимально необходимого дохода на одного человека в семье. Ее ежегодно будет устанавливать правительство. Базовая величина будет определяться следующим образом:

100% будет начисляться на первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи);

70% - на каждого следующего члена семьи;

100% - для каждого ребенка до 18 лет и для людей с инвалидностью I или II группы.

