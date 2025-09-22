Довольны ли украинцы своим благосостоянием во время войны — исследование Сегодня 17:00 — Личные финансы

Довольны ли украинцы своим благосостоянием во время войны — исследование

Несмотря на длительную войну, украинцы сохраняют мощное чувство смысла в жизни. Благосостояние остается умеренным и варьируется в зависимости от возраста, пола и обстоятельств жизни.

Об этом говорится в исследовании КМИС.

Вторая волна пилотного исследования благосостояния украинцев свидетельствует, что чувство смысла в жизни остается самым высоким и стабильным среди других показателей, что может указывать на его роль как психологического ресурса устойчивости.

Результаты второй волны пилотного исследования благосостояния свидетельствуют о стабилизации уровня счастья среди украинцев в условиях полномасштабной войны.

Также зафиксирован рост среднего уровня удовлетворенности жизнью и стабильно высокие оценки смысла в жизни.

В то же время уровень тревожности демонстрирует тенденцию к росту.

Показатель личного благосостояния комплексно демонстрирует уровень качества жизни человека. Он охватывает, кроме материального достатка, удовлетворенность человека такими аспектами жизни, как физическое и ментальное здоровье, профессиональная реализация, образование, безопасность, личные отношения и социальные связи.

имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности. Напомним, исследование уровня личного благосостояния украинцев по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенное в июне 2024 года, показало , что большинство украинцевжизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности.

Тогда больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне, что может свидетельствовать о наличии социально-экономических и психологических трудностей.

Только 25% респондентов сказали о высоком или очень высоком уровне удовлетворенности жизнью, что критически низко по сравнению с ожидаемыми стандартами благосостояния.

Также мы раньше исследовали, как менялось благосостояние украинцев на протяжении нескольких лет.

