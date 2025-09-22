0 800 307 555
ру
Довольны ли украинцы своим благосостоянием во время войны — исследование

Личные финансы
30
Довольны ли украинцы своим благосостоянием во время войны — исследование
Довольны ли украинцы своим благосостоянием во время войны — исследование
Несмотря на длительную войну, украинцы сохраняют мощное чувство смысла в жизни. Благосостояние остается умеренным и варьируется в зависимости от возраста, пола и обстоятельств жизни.
Об этом говорится в исследовании КМИС.
Вторая волна пилотного исследования благосостояния украинцев свидетельствует, что чувство смысла в жизни остается самым высоким и стабильным среди других показателей, что может указывать на его роль как психологического ресурса устойчивости.
Результаты второй волны пилотного исследования благосостояния свидетельствуют о стабилизации уровня счастья среди украинцев в условиях полномасштабной войны.
Также зафиксирован рост среднего уровня удовлетворенности жизнью и стабильно высокие оценки смысла в жизни.
В то же время уровень тревожности демонстрирует тенденцию к росту.
Показатель личного благосостояния комплексно демонстрирует уровень качества жизни человека. Он охватывает, кроме материального достатка, удовлетворенность человека такими аспектами жизни, как физическое и ментальное здоровье, профессиональная реализация, образование, безопасность, личные отношения и социальные связи.
Напомним, исследование уровня личного благосостояния украинцев по международной методологии Национального статистического управления (ONS) Великобритании, проведенное в июне 2024 года, показало, что большинство украинцев имеют низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, высокий уровень тревожности, в то же время значительная часть чувствует смысл и ценность в своей деятельности.
Тогда больше всего опрошенных украинцев (42%) оценили удовлетворенность собственной жизнью на низком уровне, что может свидетельствовать о наличии социально-экономических и психологических трудностей.
Только 25% респондентов сказали о высоком или очень высоком уровне удовлетворенности жизнью, что критически низко по сравнению с ожидаемыми стандартами благосостояния.
Также мы раньше исследовали, как менялось благосостояние украинцев на протяжении нескольких лет. Об этом сказано в нашей инфографике ниже.
Довольны ли украинцы своим благосостоянием во время войны — исследование

Справка Finance.ua:

Ранее писали, что украинцы работают больше других, американцы меньше всего работают на приобретение продовольствия. Наилучший же баланс «жизнь — работа» имеют ирландцы. Таковы результаты Индекса Социального Благосостояния этого года от Международного Института Свободы (ILI), предоставленного finance.ua.
Индекс социального благополучия от Международного Института Свободы показывает, сколько времени в часах и годах нужно работать среднестатистическому жителю страны для приобретения каждого из 40 измеряемых товаров и услуг и всей предлагаемой корзины товаров и услуг.
Согласно исследованию, в США нужно работать 7 лет, а в Ирландии 9 лет — эти страны имеют самые высокие показатели (купить 40 товаров и услуг).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
