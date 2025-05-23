Правительство увеличит базовую соцпомощь: в Минсоцполитики рассказали детали о выплатах — Finance.ua
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Правительство увеличит базовую соцпомощь: в Минсоцполитики рассказали детали о выплатах

Личные финансы
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Правительство увеличит базовую соцпомощь: в Минсоцполитики рассказали детали о выплатах
Правительство увеличит базовую соцпомощь: в Минсоцполитики рассказали детали о выплатах
Кабинет министров планирует увеличить размер базовой социальной помощи и сделать ее существенно выше нынешнего прожиточного минимума.
Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
По ее словам, в Украине «нет никаких задолженностей ни по каким социальным выплатам и не планируется».
«Мы хотим их (соцвыплаты. — Ред.) увеличивать. Уже в июле стартует эксперимент по базовой социальной помощи, которая будет существенно выше, чем сегодня прожиточный минимум. И я надеюсь, что до конца года будет разработано еще несколько инициатив, которые усилят социальные гарантии для наших людей», — сказала Жолнович.
Участниками экспериментального проекта являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите (кроме лиц, находящихся на временно оккупированных россией территориях, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно окупированных россией, утвержденного в установленном Кабинетом министров Украины порядке, для которых не определена дата окончания временной оккупации, и лиц, находящихся за границей).
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Также участниками проекта являются граждане, которые:
  • с 1 июля 2025 г. — на дату обращения за назначением базовой социальной помощи являются получателями государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; пособия на детей одиноким матерям; пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • с 1 октября 2025 г. — также лица/семьи, если они на дату обращения за назначением базовой социальной помощи отвечают требованиям и критериям, определенным Порядком реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи, утвержденным настоящим постановлением;
  • ответственные за организацию и обеспечение реализации экспериментального проекта — Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации, Пенсионный фонд Украины.
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Напомним, сумма помощи определяется как разница между установленной базовой величиной и среднемесячным доходом семьи за последние три месяца. Базовые суммы:
  • для первого члена семьи — 4500 грн;
  • для каждого совершеннолетнего — 3150 грн (70%);
  • для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы — 4500 грн.
По материалам:
РБК-Україна
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