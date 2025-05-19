Индексация социальных стандартов на 2026−2028 годы (Гетманцев раскрыл детали) — Finance.ua

Индексация социальных стандартов на 2026−2028 годы (Гетманцев раскрыл детали) Сегодня 11:00

Индексация социальных стандартов на 2026−2028 годы (Гетманцев раскрыл детали)

В Минфине идет работа над подготовкой проекта Бюджетной декларации на 2026−2028 гг. Это документ, обеспечивающий рамку для среднесрочного бюджетного планирования и на основе которого впоследствии Минфин будет готовить проект бюджета на 2026 год.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как пишет Гетманцев, согласно плану-графику бюджетного процесса, до 15 мая Минфин должен подать в Кабмин проект бюджетной декларации на 2026−2028 гг, а Правительство должно ее одобрить до 1 июня.

Показатели минимальных социальных стандартов:

Минимальная зарплата: с 1 января 2026 года — 8688 грн;

с 1 января 2027 года — 9374 грн;

с 1 января 2028 — 10 059 грн.

Прожиточный минимум (общий размер):

с 1 января 2026 года — 3 171 грн;

с 1 января 2027 года — 3358 грн;

с 1 января 2028 года — 3536 грн.

Также предполагается индексация социальных стандартов на 2026−2028 гг. в соответствии с показателями прогнозной инфляции на этот период. Согласно прогнозу Минэкономики, потребительская инфляция (на конец года) составит: 2026 — 8,6%, 2027 — 5,9%, 2028 — 5,3%.

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Напомним, что показатели минимальных социальных стандартов были заморожены в этом году и не учитывают прогнозную инфляцию, которая в этом году составит около 9−10% (прогноз правительства 9,5%, НБУ — 8,7%).

Такая заморозка приводит к ухудшению реального уровня жизни социально уязвимых категорий граждан, получающих минимальную зарплату и социальные трансферты из бюджета. Подавляющая часть доходов таких граждан тратится на товары первой необходимости, коммунальные платежи, продовольствие — большинство этих позиций производится в Украине, поддерживает украинского производителя. Считаю путь фискальной консолидации за счет этих статей бюджета неверным и тормозящим экономический рост, что в том числе является одной из причин замедления экономики в этом году и консервирует бедность населения", — резюмировал он.

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Справка Finance.ua:

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что в рамках текущего созыва парламента не предусматривается никакого дополнительного повышения налогов.

Также Гетманцев раскритиковал миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы.

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