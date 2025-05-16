Условия «переходного периода» торговли между Украиной и ЕС — разъяснение Гетманцева Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Условия «переходного периода» торговли между Украиной и ЕС — разъяснение Гетманцева

По экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения «экономического безвиза» могут стоить Украине 3,5 млрд евро в годовом измерении.

Об этом в Телеграме сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, есть два вероятных подхода к квотам на отдельные товары.

Годовые квоты беспошлинных поставок хотят разделить на 12 месячных квот.

Гетманцев объяснил, что ранее беспошлинный ввоз товаров мог прекращаться несколько раз в год — в марте, июне, августе или октябре в зависимости от вида товара, а теперь эти ограничения могут вводиться ежемесячно. По его мнению, на практике заключать и выполнять контракты станет сложнее и напряженнее.

Кроме того, могут сократить и сами квоты.

На кого повлияет больше всего

«Наибольший удар, по информации инсайдеров, испытывают производители кукурузы, для которых квота в годовом измерении сократится до 650 тыс. т. (для сравнения — в прошлом году в Европу отгружено свыше 14 млн т, или почти половина, годовая беспошлинная квота — почти 11,2 млн т), т. е. торговли практически не будет», пишет Гетманцев.

К тому же квота на сахар может сократиться более чем вдвое — до 40,7 тыс. т. е. Для сравнения, в прошлом году Украина экспортировала рекордные 750 тысяч. т сахара, из которых около 40% ушло в страны ЕС.

В 2024 году мы досрочно использовали разрешенную квоту в 262,6 тыс. т, а к 5 июня еще могли вывезти без пошлины 109 тыс. т. Подобные ограничения затронут также другие товары — например, мед и мясо птицы.

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Как это отразится на экономике

Такие меры приведут к ограничению аграрной отрасли страны, отмечает Гетманцев, и скажутся на ее финансовом состоянии и возможностях.

Как говорится в сообщении, для украинского аграрного экспорта важен именно европейский рынок.

В прошлом году Украина стала третьим поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС (13,1 млрд евро), пропустив только Бразилию (17,1 млрд евро) и Великобританию (16,6 млрд евро), однако опередив США (12,0 млрд евро) и Китай (10,0 млрд евро).

Однако новые условия торговли могут негативно сказаться и на экспорте.

«По экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения „экономического безвиза“ могут стоить нам минус 3,5 млрд евро в годовом исчислении. Довольно ощутимый удар — в 2025 году весь месячный товарный экспорт составляет в среднем 2,9 млрд евро, и компенсировать такие потери аграрного экспорта на других рынках практически нереально», — подытожил.

В прошлом году поставки украинской аграрной продукции в ЕС принесли нам 13,1 млрд евро.

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