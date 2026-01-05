«Сделано в Украине»: с 1 января вступили в силу изменения для бизнеса Сегодня 15:05 — Казна и Политика

«Сделано в Украине»: с 1 января вступили в силу изменения для бизнеса

С января 2026 года в политике развития украинских производителей «Сделано в Украине» вступили в силу изменения.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.

По его словам, все программы развития украинских производителей, действовавшие в прошлом году, сохранены на 2026 год. Но есть новшества, которые вводятся в 2026 году.

Новый порог локализации

С 1 января 2026 г. уровень локализации, который требуется при публичных закупках, растет с 25 до 30%. Это плановое повышение предусмотрено законодательством еще в 2022 году. Тогда стартовый порог локализации был установлен на уровне 10% и с тех пор растет на 5% ежегодно, пока не достигнет 40%.

С 1 января производители товаров, на которые распространяется требование локализации, могут загружать в реестр обновленные данные о своих товарах и подтверждать уровень локализации 30%.

«Благодаря локализации удалось обеспечить выживание целых отраслей украинской промышленности в условиях войны. В частности, спрос со стороны государства и общин стал опорой для производителей городского и железнодорожного транспорта, коммунальной и спецтехники, энергетического оборудования», — отметил Кисилевский.

Он напомнил, что в 2025 году правительство одобрило инициативу предприятий еще нескольких отраслей присоединиться к локализации.

Теперь приоритет при публичных закупках имеют производители легкой промышленности, электротехники, лифтов, тракторов, труб большого диаметра и металлоконструкций.

Постепенный рост уровня локализации преследует цель создать дополнительный спрос на украинские товары со стороны публичных заказчиков и увеличить инвестиции во внутреннее производство как готовых товаров, так и компонентов.

Страхование военных рисков

С 1 января 2026 г. в Украине начинает действовать механизм страхования имущества от военных рисков, который администрирует Экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Он будет работать в двух форматах:

Прямая компенсация убытков предприятий из-за вражеских обстрелов — этот формат предусмотрен для предприятий, работающих в прифронтовых районах ряда областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская. Стоимость страхования имущества — 0,5% от суммы вероятного ущерба. Лимит компенсационной выплаты от государства — до 10 млн грн. Компенсация страховых премий — этот механизм будет действовать по всей Украине. Цель — сделать коммерческое страхование от военных рисков более доступным. По полисам страхования имущества от военных рисков государство будет компенсировать часть тарифа страховой компании. Лимит для одного договора страхования — до 1 млн грн.



На финансирование этих двух программ в государственном бюджете 2026 предусмотрено 1 млрд грн.

Нулевые экспортные квоты на вывоз лома и леса

С 1 января 2026 года правительство ввело нулевую квоту на вывоз из Украины лома черных и цветных металлов, а также промышленной древесины и дров.

«Это продолжение реализации важного принципа политики „Сделано в Украине“: сырье должно перерабатываться на внутреннем рынке, а не бесконтрольно вывозиться из Украины. На экспорт должен идти не лес, а плиты, а лучше мебель и модульные дома. Не лом, а трубы и арматура, а лучше станки и машины. Раньше, в сентябре 2025 года, по этому же принципу был ограничен вывоз из Украины сои и рапса. Мы больше не можем себе позволить сохранять сырьевую модель экономики, присущую хронически бедным странам», — объяснил заместитель председателя комитета.

От переработки древесины государство получает в десятки больше налогов, чем от ее экспорта, а от переработки лома — в сотни раз. Вокруг вывоза этих товаров сложились теневые схемы уклонения от налогов. Они должны быть пресечены.

Он подчеркнул, что перерабатывающая промышленность — № 1 по наполнению сводного бюджета за 11 мес. 2025 года.

Увеличение лимита программы «Власна справа»

С 1 января 2025 года правительство увеличило сумму гранта на создание или развитие собственного дела с 250 тыс. грн. до 350 тыс. грн.

Еще одно важное новшество с 1 января — возможность взять повторный грант. Предприниматели, уже успешно реализовавшие предварительный грант (выполнившие все условия и уплатившие налоги), теперь вправе подать на дополнительный микрогрант для расширения бизнеса.

Кроме того, с 1 января расширена категория получателей ветеранских грантов до 1 млн грн. Теперь их могут получать родители и совершеннолетние дети ветеранов.

За период с начала действия программы с июня 2022 года выдано 31,5 тысячи грантов «Власна справа» на 7,7 млрд грн. Получатели грантов создали 45,7 тыс. рабочих мест.

Национальные стенды на международных выставках

В этом году впервые за многие годы правительство возрождает финансирование национальных стендов на международных выставках. Украинские производители смогут воспользоваться государственной поддержкой, чтобы представить свою продукцию иностранным покупателям.

На эту программу в государственном бюджете 2026 год предусмотрено 50 млн грн. Это небольшие средства, их скорее следует воспринимать как пилотный проект.

