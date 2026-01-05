Зеленский ввел в действие санкции против предприятий оборонного комплекса рф Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие санкции против предприятий оборонного комплекса рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц. Большинство из них — граждане и резиденты россии.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Кого касаются ограничения

Санкции введены в отношении лиц и компаний, связанных с обслуживанием государственного оборонного заказа россии и деятельностью его оборонно-промышленного комплекса.

Речь идет, в частности, о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют продукцию в сфере связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.

Санкции введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса рф.

Цель введения санкций

Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники, которые используются в войне против Украины.

Напомним, в декабре Украина ввела санкции против еще почти 700 морских судов теневого флота рф, который перевозит нефть и другие энергоресурсы и дает деньги на затягивание войны.

«Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете — судна, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств — в частности, это более 50 юрисдикций», — отметил Владимир Зеленский.

