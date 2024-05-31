В ЕС изменили правила экспорта украинской агропродукции — на какие товары установлены квоты Сегодня 19:30 — Аграрный рынок

С 5 июня заработают обновленные правила беспошлинной и бесквотной торговли действующими годом агропродукцией с ЕС. На некоторые агропродукты установлены квоты из расчета среднего показателя урожая за вторую половину 2021 и 2022−2023 годы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Минагрополитики.

Введение квот касается шести видов продукции: сахара, яиц, мяса птицы, кукурузы, крупы, меда. На экспорт сахара в ЕС квота на уровне 262 тыс. тонн уже исчерпана.

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«С 1 июня правительством введена нулевая квота на сахар, которая будет действовать до конца года. Но украинские агропроизводители продолжают экспортировать сахар в страны Африки, Ближний Восток, Великобританию», — отметил Высоцкий. По его словам, производства сахара для внутреннего потребления достаточно.

Он также подчеркнул, что ЕС — крупнейший торговый партнер Украины. В 2023 году около 60% агропродукции было экспортировано в страны ЕС. Исполняющий обязанности министра также рассказал, что вскоре вступят в силу законы, обеспечивающие механизмы прозрачного и беспрепятственного экспорта.

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«Новые законодательные изменения предусматривают установление минимальных цен на экспорт зерновых и масличных культур, орехов и меда. Также будет запущена система прослеживаемости по производимой продукции. Министерство агрополитики разрабатывает алгоритм внедрения изменений, опубликованных для общественного обсуждения», — подчеркнул Высоцкий.

Ранее сообщалось, что 4 июня 2022 г. для поддержки украинской экономики были введены Автономные торговые мероприятия ЕС. По данным Еврокомиссии, в течение 12 месяцев, до октября 2023 года, общий объем украинского импорта в ЕС составил 24,3 миллиарда евро, что на 0,3 миллиарда евро больше по сравнению с 2021 годом.

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В январе Еврокомиссия предложила продлить еще на год действие так называемых автономных торговых мер по товарам, произведенным в Украине и Молдове, что означает продолжение режима либерализации торговли между ЕС и этими странами.

Под беспошлинную торговлю подпадают фрукты, овощи, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственная продукция и продукты переработки, на которые распространяется действие тарифных квот. Промышленная продукция с 1 января 2023 года подпадает под нулевую пошлину.

НВ По материалам:

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