Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна — Finance.ua

Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна
Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене обязательного страхования зерна.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
«Законопроектом, с целью дерегуляции зернового рынка путем отмены обязательного страхования принятого на хранение зерна, предлагается внести изменения в законы О зерне и рынке зерна в Украине и О сертифицированных товарных складах и простых и двойных складских свидетельствах в части введения добровольного страхования товара, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или потери», — написал он.
Ранее сообщалось, что в августе 2023 года стало известно о том, что Украина может разделить риски со страховщиками для экспорта зерна. Планировалось, что схема будет направлена на то, чтобы защитить заходящие и выходящие из портов Украины суда от повреждений, а риск может быть разделен между страховщиками и местным государственным банком.
В январе 2024 года Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, которые воспользуются украинским морским коридором.
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