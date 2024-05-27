Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна

Страхование
8
Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна
Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна
Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене обязательного страхования зерна.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
«Законопроектом, с целью дерегуляции зернового рынка путем отмены обязательного страхования принятого на хранение зерна, предлагается внести изменения в законы О зерне и рынке зерна в Украине и О сертифицированных товарных складах и простых и двойных складских свидетельствах в части введения добровольного страхования товара, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или потери», — написал он.
Читайте также
Ранее сообщалось, что в августе 2023 года стало известно о том, что Украина может разделить риски со страховщиками для экспорта зерна. Планировалось, что схема будет направлена ​​на то, чтобы защитить заходящие и выходящие из портов Украины суда от повреждений, а риск может быть разделен между страховщиками и местным государственным банком.
В январе 2024 года Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, которые воспользуются украинским морским коридором.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.