Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна — Finance.ua

Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна Сегодня 21:38 — Страхование

Кабмин решил отменить обязательное страхование зерна

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене обязательного страхования зерна.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«Законопроектом, с целью дерегуляции зернового рынка путем отмены обязательного страхования принятого на хранение зерна, предлагается внести изменения в законы О зерне и рынке зерна в Украине и О сертифицированных товарных складах и простых и двойных складских свидетельствах в части введения добровольного страхования товара, принятого на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, от рисков случайной гибели, повреждения или потери», — написал он.

Читайте также НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года стало известно о том, что Украина может разделить риски со страховщиками для экспорта зерна. Планировалось, что схема будет направлена ​​на то, чтобы защитить заходящие и выходящие из портов Украины суда от повреждений, а риск может быть разделен между страховщиками и местным государственным банком.

В январе 2024 года Украина, правительство Великобритании и пул международных страховых компаний с участием страхового брокера Marsh, являющегося частью компании Olyver Vyman, создали специальный беспрецедентный механизм страхования судов, которые воспользуются украинским морским коридором.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.