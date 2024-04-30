НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине — Finance.ua
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НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине

Страхование
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НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине
НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине
Национальный банк Украины завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков и вскоре приступит к его обсуждению с рынком и другими стейкхолдерами.
Об этом сообщил директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Сергей Савчук во время XIX Международного форума «Польско-украинские дни бизнеса».
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«По нашим ожиданиям, уже в этом году закон может быть принят, и мы начнем развитие системы», — приводятся его слова в сообщении на официальной странице НБУ в соцсети «фейсбук».
При этом Савчук уточнил, что преимущества, которые получат бизнес и население — это гарантии покрытия прямого военного ущерба и большая уверенность в завтрашнем дне. Государство сможет привлечь новые инвестиции в развитие экономики.
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Как сообщалось, Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 года одобрил Концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает введение соответствующего обязательного и добровольного страхования.
Концепцией предусмотрена трехуровневая модель — локальные страховщики и другие учреждения, выполняющие агентские функции, а также специально созданное государственное агентство по страхованию военных рисков. В дальнейшем к системе присоединятся международные перестраховщики. Ответственность будет распределяться между этими уровнями за счет определенных лимитов в порядке очередности.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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