НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине — Finance.ua

НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине Сегодня 17:16 — Страхование

НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине

Национальный банк Украины завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков и вскоре приступит к его обсуждению с рынком и другими стейкхолдерами.

Об этом сообщил директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений НБУ Сергей Савчук во время XIX Международного форума «Польско-украинские дни бизнеса».

«По нашим ожиданиям, уже в этом году закон может быть принят, и мы начнем развитие системы», — приводятся его слова в сообщении на официальной странице НБУ в соцсети «фейсбук».

При этом Савчук уточнил, что преимущества, которые получат бизнес и население — это гарантии покрытия прямого военного ущерба и большая уверенность в завтрашнем дне. Государство сможет привлечь новые инвестиции в развитие экономики.

Читайте также Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года

Как сообщалось, Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 года одобрил Концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает введение соответствующего обязательного и добровольного страхования.

Концепцией предусмотрена трехуровневая модель — локальные страховщики и другие учреждения, выполняющие агентские функции, а также специально созданное государственное агентство по страхованию военных рисков. В дальнейшем к системе присоединятся международные перестраховщики. Ответственность будет распределяться между этими уровнями за счет определенных лимитов в порядке очередности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.