Страхование военных рисков: в Нацбанке рассказали, как будет работать система — Finance.ua

Страхование военных рисков: в Нацбанке рассказали, как будет работать система Сегодня 09:30 — Страхование

Страхование военных рисков: в Нацбанке рассказали, как будет работать система

Совет по финансовой стабильности согласовал концептуальную записку для создания в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.

Как пишет пресс-служба Национального банка, это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

Этапы внедрения

Определенная концепцией модель страхования военных рисков предполагает введение обязательного и добровольного страхования, будет обсуждаться и поэтапно.

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Следующим шагом будет презентация и обсуждение данной концепции с представителями бизнеса.

Как будет работать система

Предлагаемая модель будет работать с участием локальных страховщиков, международных перестраховщиков и государства в лице специально созданного Государственного агентства (или другого учреждения, определенного с международными донорами по результатам будущих обсуждений), и требует разработки отдельного законопроекта.

Ключевые системные риски для Украины

Совет по финансовой стабильности рассмотрел обновленный макроэкономический прогноз НБУ и обзор системных рисков для финансового сектора.

Экономика Украины восстанавливалась в течение 2023 года, и вопреки войне рост будет продолжаться, а уровень рисков в финансовом секторе контролируемый.

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Основным предположением прогноза является ощутимое снижение высоких рисков безопасности с 2025 года. Более длительное сохранение таких рисков будет негативно влиять на деловые и потребительские настроения, в то же время значительный стимул экономике может придать реализация масштабных проектов восстановления Украины и получение замороженных российских активов.

В настоящее время ключевым системным риском является неритмичность поступления международной помощи.

Что уже было известно о механизме страхования военных рисков

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова ранее заявила , что Национальный банк Украины завершил разработку концепции создания механизма страхования военных рисков.

По словам Рожковой, эта концепция и механизм предполагают обязательное страхование военных рисков определенного проекта объектов.

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Список самих военных рисков на первом этапе запуска механизма будет очень сильно ограничен.

Обязательное страхование позволит привлечь в этот процесс очень большое количество объектов, что позволит существенно снизить стоимость такого страхования.

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