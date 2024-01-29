Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года — Finance.ua
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Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года

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Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года
Страхование военных рисков планируют запустить во втором квартале 2024 года
Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) планирует начать страхование военного риска международных и национальных инвестиций и кредитов, связанных с инвестициями.
Об этом сообщили в European Business Association.
Как отмечается, в этом году вступил в силу Закон Украины от 22.11.2023 № 3497-IX, которым сфера деятельности ЭКА была расширена на страхование прямых инвестиций и инвестиционных кредитов, направленных на развитие экспортоориентированных предприятий.
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Перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования/перестрахования должны быть определены в Постановлении Кабинета Министров Украины, которое разрабатывается Министерством экономики Украины и Национальным банком. Этот документ должен быть опубликован в ближайшие месяцы.
В ЭКА уже готовят несколько продуктов, которыми, как ожидается, уже в этом году сможет воспользоваться бизнес:
  • страхование международных и национальных прямых инвестиций в Украину и дивидендов;
  • страхование кредитов, связанных с инвестициями.
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Компенсацию можно получить в случае полной остановки деятельности по принципу business interruption (компенсируется разница между стоимостью инвестиций до события и стоимостью после события).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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