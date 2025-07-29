На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику — Finance.ua
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На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику

Аграрный рынок
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На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику
На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику
На украинском рынке уже шестую неделю подряд наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
В сообщении сказано, что на сегодняшний день украинские производители предлагают эту ягоду к продаже по 165−240 гривен за килограмм, а это в среднем на 15% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели.
Такой широкий ценовой диапазон в этом сегменте участники рынка объясняли разными качественными показателями и объемами предлагаемых партий ягод.
Производители отмечают, что снижение цен в этом сегменте поддерживает сразу ряд факторов.
По материалам:
Українські Новини
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