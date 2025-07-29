На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику — Finance.ua

На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику Сегодня 05:36 — Аграрный рынок

На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику

На украинском рынке уже шестую неделю подряд наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

В сообщении сказано, что на сегодняшний день украинские производители предлагают эту ягоду к продаже по 165−240 гривен за килограмм, а это в среднем на 15% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

Такой широкий ценовой диапазон в этом сегменте участники рынка объясняли разными качественными показателями и объемами предлагаемых партий ягод.

Производители отмечают, что снижение цен в этом сегменте поддерживает сразу ряд факторов.

Українські Новини По материалам:

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