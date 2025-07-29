На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику — Finance.ua

На украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику
На украинском рынке уже шестую неделю подряд наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
В сообщении сказано, что на сегодняшний день украинские производители предлагают эту ягоду к продаже по 165−240 гривен за килограмм, а это в среднем на 15% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели.
Такой широкий ценовой диапазон в этом сегменте участники рынка объясняли разными качественными показателями и объемами предлагаемых партий ягод.
Производители отмечают, что снижение цен в этом сегменте поддерживает сразу ряд факторов.
Поделиться новостью