В НБУ заявили, что аграрии смогут обеспечить экспорт по морю — Finance.ua
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В НБУ заявили, что аграрии смогут обеспечить экспорт по морю

Аграрный рынок
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В НБУ заявили, что аграрии смогут обеспечить экспорт по морю
В НБУ заявили, что аграрии смогут обеспечить экспорт по морю
НБУ предполагает дальнейшее стабильное функционирование нового морского маршрута, однако риски усложнения транспортировки морем из-за атак россии сохраняются.
Об этом стало известно из Инфляционного отчета Национального банка Украины.
Дальнейшая стабильная работа морского маршрута значительно удешевит транспортировку для экспортеров и будет способствовать увеличению поступлений валютной выручки. В то же время морской маршрут может использоваться для ввоза импортных товаров для оптимизации расходов и/или в случае недоступности или определенных препятствий для других видов транспортировки.
Следует отметить, что после того как россия вышла из «зернового соглашения» в июле прошлого года, был создан специальный морской коридор, предназначенный для защиты зерна.
В прогноз закладывается бесперебойное функционирование морского пути, среднемесячные мощности которого составят около 7 млн тонн. Этого будет достаточно для экспорта агропродукции, а также для наращивания поставок продукции ГМК на традиционные для Украины рынки. Однако риски повреждений портов, инфраструктуры и судов в результате российских атак все еще остаются значительными. В случае их реализации эффективность морского пути значительно снизится", — отметили в НБУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
AgroPolit.com
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