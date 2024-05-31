Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и беларуси — Finance.ua

Совет ЕС утвердил тарифы на импорт зерна из россии и беларуси Сегодня 06:37 — Аграрный рынок

Совет ЕС принял постановление, направленное на взыскание повышенных тарифов на зерновую продукцию, импортированную из россии и беларуси. Речь идет о тарифах на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из россии и беларуси до уровня, который «на практике приведет к остановке импорта этой продукции», говорится в заявлении Совета ЕС.

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Постановление повышает импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, а также гранулы свекловичного жома и сушеный горох из российской федерации, а также из республики беларусь, на которые сейчас импортеры не платят или платят низкие тарифы. Кроме того, эти товары будут лишены доступа к тарифным квотам Союза.

Отмечается, что эти меры касаются товаров, происходящих из российской федерации, беларуси или экспортируемых прямо или косвенно в ЕС. Они не коснутся транзита через ЕС из обеих стран в другие третьи страны.

Постановление будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Меры вступят в силу с 1 июля 2024 года.

«Установленные новые тарифы направлены на практическое прекращение импорта зерна из россии и беларуси в ЕС. Таким образом, эти меры помогут предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволят россии использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины. Это еще один способ, посредством которого ЕС демонстрирует постоянную поддержку Украины», — заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Импорт зерновых продуктов из россии в ЕС значительно увеличился после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. Хотя россия остается относительно небольшим поставщиком этой продукции на рынок ЕС, она является ведущим мировым производителем и экспортером этой продукции.

россия сейчас незаконно присваивает большие объемы зерновых на незаконно оккупированных ею территориях Украины и направляет ее на свои экспортные рынки как якобы российскую продукцию.

УНН По материалам:

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