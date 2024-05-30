россия засекретила статистику производства бензина после атак на крупнейшие НПЗ — Finance.ua
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россия засекретила статистику производства бензина после атак на крупнейшие НПЗ

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российские власти решили засекретить оперативную статистику выпуска горючего после налетов дронов на нефтеперерабатывающие заводы, что привело к двузначному обвалу производства у нефтяных компаний.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Минэнерго рф объявило во вторник, что перестает предоставлять Росстату еженедельные данные о производстве автобензина и дизтоплива. Ведомство заявило, что «учитывая существующую геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников».
Минэнерго рф утверждает, что закрытие статистики о производстве автобензина «будет способствовать укреплению надежности» обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом.
Последние недельные данные Росстата, опубликованные 23 мая, показали, что производство бензина в россии упало до минимума с октября после того, как БПЛА за три недели поразили по меньшей мере пять крупных нефтеперерабатывающих заводов.
С 13 по 19 мая, согласно официальной статистике, российские НПЗ выпустили 740 тысяч тонн бензина — на 2,5% меньше, чем неделей ранее, на 5% меньше, чем в начале мая, и на 20% меньше показателей конца декабря (тогда НПЗ выпускали более 930 тысяч тонн бензина в неделю). Выпуск дизельного топлива просел на 7,1% за неделю, до 1,558 млн тонн. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство на 11%, или почти на 200 тысяч тонн в неделю.
Полностью защитить предприятия ТЭК от ударов БПЛА сегодня невозможно, признал 22 мая вице-премьер рф Александр Новак. «На 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были», — сказал Новак.
К тому же в апреле российское Минэнерго разрешило нефтезаводам резко снизить требования к качеству бензина, чтобы избежать дефицита.
Как сообщалось, в марте на фоне атак, а также повышенного спроса правительство россии на полгода ввело запрет на экспорт бензина. Позже действие запрета было прекращено, разрешив вывозить бензин из страны с 20 мая по 30 июня 2024 года.
По материалам:
Укрінформ
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