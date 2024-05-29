Экспорт нефти из россии обвалился до двухмесячного минимума, — Bloomberg Сегодня 18:00

Нефть

Средний четырехнедельный экспорт сырой нефти из россии снижается третью неделю, при этом поставки достигли двухмесячного минимума перед встречей стран ОПЕК+, которая состоится в воскресенье.

Издание Bloomberg пишет, что морские поставки нефти из россии за неделю до 26 мая упали примерно на 170 тыс. баррелей в день, до 3,22 млн с 3,39 млн за неделю до 19 мая.

В общей сложности 30 танкеров загрузили 22,54 млн баррелей российской сырой нефти за неделю до 26 мая: об этом свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Это примерно на 1,16 млн баррелей меньше, чем на прошлой неделе.

Уменьшение недельных показателей обусловлено меньшим количеством грузов из черноморского порта Новороссийска и арктических терминалов в Мурманске, которые были частично компенсированы поставками из тихоокеанских портов Козьмино и Пригородное.

Грузопоток из балтийских портов рф не изменился по сравнению с предыдущей неделей, но предполагается, что в этом месяце он уменьшится.

Как сообщалось, в россии пообещали компенсировать перепроизводство нефти по сравнению с апрельским планом, в котором обвинили «технические моменты».

Уменьшение объемов производства приводит к сокращению экспорта. Для рф снижение объемов поставок усложнило недельное падение цен на «черное золото».

Ранее в мае сообщалось, что россия нашла, кому можно сбыть нефть: эксперты подсчитали, что сингапурский импорт российской нефти в этом месяце может возрасти примерно до 415 тысяч метрических тонн.

Анализ также показал, что в апреле импорт нефти из рф в Сингапур увеличился до максимума за этот год и достиг 329 тыс. тонн.

УНІАН По материалам:

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