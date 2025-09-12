0 800 307 555
Украинцы сэкономили 49 млрд грн на базовых услугах благодаря «Дії»

Украинцы сэкономили 49 млрд грн на базовых услугах благодаря «Дії»
Ежедневно тысячи украинцев открывают приложение «Дія» вместо посещения госучреждений: они регистрируют ФЛП за 10 минут, получают справки или выписки, не выходя из дома.
По подсчетам компании Civitta, 60 популярнейших услуг в «Дії» ежегодно экономят гражданам около 49 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Сколько сэкономили

В среднем онлайн-сервис в шесть раз дешевле оффлайна: вместо более 1 500 грн тратится 242 грн.
Аналитика показывает, сколько раз украинцы воспользовались услугой, а также и сколько сэкономили по сравнению с получением услуги оффлайн:
  • продажа или перерегистрация авто — более 1,6 млн услуг за год: • оффлайн: 5 398 грн; • в «Дії»: 1 369 грн;
  • автоматическое открытие ФЛП — более 292 тыс. услуг за год: • оффлайн: 2 776 грн; • в «Дії»: 497 грн;
  • регистрация места жительства — более 1,4 млн услуг за год • оффлайн: 2 544 грн, • в «Дії»: 212 грн.
Таким образом, за пять лет украинцы сэкономили 184 млрд и миллиона часов благодаря онлайн-сервисам «Дії».
Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в Дії. В скором времени на портале появится АІ-ассистент, электронный нотариат, базовое социальное пособие.
Среди анонсированных сервисов, обещающих внедрить:
  • АІ-ассистент;
  • «Путь раненого» — комплексный сервис для военных и их семей;
  • е-нотариат и е-акциз;
  • базовое социальное пособие;
  • выписка о несудимости с апостилем.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиДияФинтех
