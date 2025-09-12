Украинцы сэкономили 49 млрд грн на базовых услугах благодаря «Дії»
Ежедневно тысячи украинцев открывают приложение «Дія» вместо посещения госучреждений: они регистрируют ФЛП за 10 минут, получают справки или выписки, не выходя из дома.
По подсчетам компании Civitta, 60 популярнейших услуг в «Дії» ежегодно экономят гражданам около 49 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
Сколько сэкономили
В среднем онлайн-сервис в шесть раз дешевле оффлайна: вместо более 1 500 грн тратится 242 грн.
Аналитика показывает, сколько раз украинцы воспользовались услугой, а также и сколько сэкономили по сравнению с получением услуги оффлайн:
- продажа или перерегистрация авто — более 1,6 млн услуг за год: • оффлайн: 5 398 грн; • в «Дії»: 1 369 грн;
- автоматическое открытие ФЛП — более 292 тыс. услуг за год: • оффлайн: 2 776 грн; • в «Дії»: 497 грн;
- регистрация места жительства — более 1,4 млн услуг за год • оффлайн: 2 544 грн, • в «Дії»: 212 грн.
Таким образом, за пять лет украинцы сэкономили 184 млрд и миллиона часов благодаря онлайн-сервисам «Дії».
Напомним, Министерство цифровой трансформации работает над новыми сервисами в Дії. В скором времени на портале появится АІ-ассистент, электронный нотариат, базовое социальное пособие.
Среди анонсированных сервисов, обещающих внедрить:
- АІ-ассистент;
- «Путь раненого» — комплексный сервис для военных и их семей;
- е-нотариат и е-акциз;
- базовое социальное пособие;
- выписка о несудимости с апостилем.
