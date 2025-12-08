Трамп: рф приняла мирный план, а Зеленский даже не видел документа Сегодня 12:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия якобы согласилась на предложенный им план урегулирования войны, в то время как президент Украины Владимир Зеленский даже не ознакомился с документом.

Об этом он сообщил в ходе общения с прессой.

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших шагах в возможных мирных переговорах между Украиной и россией, Трамп отметил, что он «немного разочарован» отсутствием реакции Зеленского на проект мирного соглашения.

По его словам, предложение получило поддержку москвы и украинской команды переговорщиков, но сам Зеленский «не читал документ».

«Мы разговаривали с президентом путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он нет», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что россия хотела бы захватить всю Украину, однако все же соглашается на мирное соглашение.

«россия, думаю, скорее хотела бы получить всю Украину, если так подумать. Но россия, по моему мнению, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал», — подчеркнул Трамп.

Напомним, специальный посланник США Стивен Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер после встречи с главой Кремля путиным провели переговоры с украинской делегацией по вопросу безопасности, путей достижения долгосрочного мира и восстановления страны после войны.

