Базовую социальную помощь планируют установить на постоянной основе Сегодня 15:02 — Личные финансы

Базовую социальную помощь планируют установить на постоянной основе

Профильный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект № 14051 о предоставлении базовой социальной помощи.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.

В настоящее время базовая помощь действует в пределах 2-летнего экспериментального проекта. Закрепление на законодательном уровне позволит реализовать проект на постоянной основе.

Зачем это

Авторы законопроекта очерчивают несколько проблем современной системы предоставления социальной помощи:

Неэффективность прожиточного минимума

Прожиточный минимум уже давно не показывает, кто действительно живет за чертой бедности, а используется просто в качестве технической цифры для расчета сотен выплат. Поэтому государство не может точно определить, кому нужна помощь, и эффективно реагировать на рост бедности.

Низкая адресность помощи

Многие виды социальной поддержки предоставляются без проверки реального финансового положения семьи, поэтому средства получают даже те, кто не имеет острой потребности. Это уменьшает ресурс для помощи людям, действительно живущим в затруднении, и не стимулирует получателей к активной жизни.

Фрагментарность системы

Различные программы помощи существуют отдельно и не согласованы между собой, что создает путаницу для получателей и чиновников. Поэтому некоторые семьи получают двойную помощь, а другие вообще остаются без поддержки.

Низкий уровень цифровизации

Процесс оформления помощи остается сложным и часто требует личных визитов в учреждения. Отсутствие единой электронной системы затягивает проверку документов.

Как решить эти проблемы

Базовая социальная помощь станет новым подходом к поддержке малообеспеченных семей, который предполагает объединение нескольких выплат в одну.

Что предлагается:

размер пособия рассчитывается индивидуально, главный критерий — среднемесячный доход семьи;

ранее назначенные виды пособий выплачиваются до истечения срока их действия, даже если семья не перешла на базовую;

вместо прожиточного минимума вводится базовая величина, устанавливаемая Кабмином каждый год — на сегодняшний день это 4500 грн.

Справка Finance.ua:

ранее мы сообщали, что с 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи (БСП). Она направлена ​​на поддержку семей с низкими доходами;

с 1 октября 2025 года проект расширился на все другие категории лиц, финансово-имущественное состояние которых будет отвечать критериям предоставления такой помощи.

с конца сентября 2025 года украинские семьи могут онлайн подавать заявление на базовую социальную помощь в «Дія». Инструкцией, как это сделать, делились здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.