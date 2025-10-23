0 800 307 555
В Украине появятся паркоместа для водителей с детьми до трех лет

Личные финансы
49
Верховная Рада поддержала законопроект № 12437, который вводит специальные паркоместа для водителей с детьми младше трех лет.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, за документ проголосовали 276 народных депутатов.
Законопроект направлен на повышение комфорта и безопасности водителей, перевозящих маленьких детей, а также развитие системы организованной парковки в Украине.

Что предполагает законопроект

Теперь владельцы парковочных площадок будут обязаны:
  • выделять и обустраивать места для парковки транспортных средств, управляемых водителями с детьми до трех лет и имеющих соответствующий опознавательный знак;
  • обеспечивать не менее 5% специальных мест, но не менее одного, обозначенных соответствующими дорожными знаками или разметкой;
  • соблюдать порядок обустройства таких мест, который определит Кабинет Министров Украины.
Также правительство должно установить правила подтверждения права на использование этих мест и требования к опознавательному знаку, который будут размещать на автомобилях родителей с детьми.
Органам государственной власти и местного самоуправления рекомендовано содействовать созданию отдельных паркомест для транспортных средств, которыми управляют беременные женщины, пожилые люди и ветераны.
Отметим, что сегодня стоимость паркомест, которые находятся непосредственно при жилых комплексах или рядом с ними, очень высокая. Однако спрос на них во многих районах Киева значительно превышает предложение. Приобретение паркомест, будь то наземных или подземных уже стало рассматриваться многими как инвестиция.
Окупить паркоместо в ЖК можно обычно за 8−10 лет, однако если его приобрести на этапе возведения или проектирования, то это будет значительно быстрее. Какая сейчас ситуация на рынке паркомест Киева — Finance.ua рассказывал в статье по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Авто
