Смелянский прокомментировал решение о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский скептически оценил инициативу Национального банка Украины о введении налогов на посылки стоимостью до 150 евро.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предложение НБУ объяснили желанием сократить импорт некритических товаров и снизить давление на платежный баланс страны во время войны.

Влияние на валюту

Смелянский отметил, что подобные шаги не будут иметь никакого эффекта на валютный рынок. По его словам, если в Украине есть спрос на определенные товары, например компьютерные мышки или повербанки, деньги все равно пойдут производителю за границу, независимо от того, покупают ли украинцы их через AliExpress, или в крупных розничных сетях.

«Нам очень повезло, что у нас такой регулятор, который разбирается не только в банках, но и в посылках тоже. Как человек, занимавшийся таможней, скажу: эти меры никак не повлияют на валюту», — подчеркнул он.

Инициатива выгодна крупным ритейлерам

По мнению руководителя «Укрпочты», инициатива НБУ, прежде всего, выгодна крупным торговым сетям, которые хотят, чтобы покупатели выбирали их товары, а не заказывали из-за границы.

Он также отметил, что стоимость логистики отдельных авиапосылок часто выше, чем транспортировка контейнера по морю. Поэтому сравнение влияния НДС и расходов на доставку не очевидно.

Смелянский заявил, что готов поддержать введение НДС на посылки только при условии ликвидации «серого импорта» через ФЛП, которые не платят налоги. «А просто заставить людей, которые честно покупают на Ali, платить на 20% больше, не даст никакого результата», — отметил он.

В заключение Смелянский добавил, что в Евросоюзе почтовые услуги считаются базовыми и не облагаются НДС, в то время как в Украине налог взимается даже с марок.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк поддерживает внедрение налогообложения посылок из-за границы стоимостью до 150 евро. Причина — рекордный дефицит текущего счета платежного баланса. Также в НБУ рекомендуют дополнительно облагать налогом некритический импорт — электромобили и предметы роскоши.

В начале этого года в Верховной Раде еще зарегистрировали законопроект № 12429, предусматривающий 20% налогообложение НДС всех посылок из иностранных магазинов, независимо от их стоимости. Он также предусматривает, что при превышении стоимости таких посылок суммы 150 евро дополнительно будет взиматься ввозная пошлина 10% на сумму превышения.

Документ предусматривает и исключения: если посылку отправляет физическое лицо из-за границы на имя физического лица в Украину и стоимость товара не превышает 45 евро, то НДС не уплачивается.

