Получить посылку без очереди: Укрпочта запускает новый сервис — Finance.ua

Получить посылку без очереди: Укрпочта запускает новый сервис Сегодня 13:26 — Личные финансы

Получить посылку без очереди: Укрпочта запускает новый сервис

С понедельника, 9 июня, «Укрпочта» запускает новшество: получить посылку можно без очереди.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

«Все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. В частности, речь идет об отделении, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений», — сказано в сообщении.

Достаточно сообщить оператору, что вам только забрать посылку. Ограничение — до 5 отправлений за раз.

«Укрпочта» сообщила, что в мае 98% внутренних отправлений дошли до адресатов вовремя. Компания называет это результатом многолетней работы — в частности, автоматизации сортировочных центров и обновления логистических маршрутов.

«Причиной тех 2% задержек были вражеские обстрелы в Донецкой, Сумской и Херсонской областях», — пояснили в компании.

Напомним, «Укрпочта» планирует запустить новое мобильное приложение для клиентов во втором квартале 2025 года. «О планах на второй квартал 2025 года — компания планирует запустить новое мобильное приложение для клиентов (…), где теперь автоматически будут подгружаться посылки, платежи и другие услуги», — сообщали в компании.

Год назад «Укрпочта» начала продавать на аукционах посылки, которые не забрали пользователи. С этого времени почтовый оператор заработал на этом почти 3 миллиона гривен. Самый дорогой лот приобрели за 160 тыс. грн. В то же время это самый долгий и конкурентный аукцион за все время работы системы — за лот соревновались 115 участников, а торги шли почти 17,5 часов.

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