«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона — Finance.ua

«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона Сьогодні 15:46

«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона

Рік тому «Укрпошта» почала продавати на аукціонах посилки, які не забрали користувачі. З того часу поштовий оператор заробив на цьому майже 3 мільйона гривень. Про пише «Економічна правда».

«З 26 квітня 2024 року, коли відбувся перший аукціон, компанія продала 187 лотів по 100 посилок у кожному і заробила майже 3 млн грн. Середня вартість лота — 16 тис. грн. Виручені кошти йдуть у бюджет компанії», — сказано у матеріалі.

Початкова ціна за кожну посилку становить 10 грн. Таким чином, лот коштує 1 тис. грн. До цієї суми додаються 20% податку на додану вартість.

Розмір мінімального кроку підвищення ціни становить 60 грн. Попередні аукціони завершувалися з різною ціною: і 10−25 тис. грн, і 95 тис. грн.

Найдорожчий лот придбали за 160 тис. грн. Водночас це найдовший та найконкурентніші аукціон за весь час роботи системи — за лот змагалося 115 учасників, а торги тривали майже 17,5 годин.

«У середньому в аукціоні беруть участь близько десяти учасників. Кількість учасників може змінюватися залежно від зацікавленості конкретним лотом (фото палетів із запакованими посилками додаються до кожного лоту — ЕП), а також від регіону, де перебуває лот», — розповіла ЕП начальниця управління якості «Укрпошти» Анастасія Гуліна.

Зараз аукціони проходять в Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі, Рівному та Києві. Міста обирали за принципом наявності значних залишків відправлень і з точки зору можливої зацікавленості покупців, пояснили в «Укрпошті». Переможець може сам забрати посилки або замовити адресну доставку через «Укрпошту».

borgexpert За матеріалами:

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