«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона

86
«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона
«Укрпошта» заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона
Рік тому «Укрпошта» почала продавати на аукціонах посилки, які не забрали користувачі. З того часу поштовий оператор заробив на цьому майже 3 мільйона гривень. Про пише «Економічна правда».
«З 26 квітня 2024 року, коли відбувся перший аукціон, компанія продала 187 лотів по 100 посилок у кожному і заробила майже 3 млн грн. Середня вартість лота — 16 тис. грн. Виручені кошти йдуть у бюджет компанії», — сказано у матеріалі.
Початкова ціна за кожну посилку становить 10 грн. Таким чином, лот коштує 1 тис. грн. До цієї суми додаються 20% податку на додану вартість.
Розмір мінімального кроку підвищення ціни становить 60 грн. Попередні аукціони завершувалися з різною ціною: і 10−25 тис. грн, і 95 тис. грн.
Найдорожчий лот придбали за 160 тис. грн. Водночас це найдовший та найконкурентніші аукціон за весь час роботи системи — за лот змагалося 115 учасників, а торги тривали майже 17,5 годин.
Читайте також
«У середньому в аукціоні беруть участь близько десяти учасників. Кількість учасників може змінюватися залежно від зацікавленості конкретним лотом (фото палетів із запакованими посилками додаються до кожного лоту — ЕП), а також від регіону, де перебуває лот», — розповіла ЕП начальниця управління якості «Укрпошти» Анастасія Гуліна.
Зараз аукціони проходять в Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі, Рівному та Києві. Міста обирали за принципом наявності значних залишків відправлень і з точки зору можливої зацікавленості покупців, пояснили в «Укрпошті». Переможець може сам забрати посилки або замовити адресну доставку через «Укрпошту».
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems