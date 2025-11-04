НБУ вводит в обращение памятную монету «Рік Коня» Сегодня 11:12 — Личные финансы

НБУ вводит в обращение памятную монету «Рік Коня»

Как сообщает НБУ, они пополняют новой памятной монетой серию «Восточный календарь».

По китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красного) Лошади. Подробное видео По китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красного) Лошади. Подробное видео по ссылке.

Монета «Рік Коня» посвящена именно этому символу. Лошадь — седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. А еще — динамику, решительность и стремление к свободе.

Дизайн монеты

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 года — лошади на фоне подковы. Подкова символизирует удачу и защиту, которых мы желаем украинским защитникам и защитницам. Под этим изображением расположены три точки — символ продолжения борьбы. Грива коня передает динамику движения «по ветру» или «против ветра» — это метафора внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающие на знак китайского зодиака, который главенствует в 2026 году. Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор — Владимир Атаманчук.

Продажа монет

Памятная монета «Рік Коня» вводится в обращение 03 ноября 2025 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету «Рік Коня» можно будет в интернет-магазине НБУ с 04 ноября. Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (перечень есть на нашем сайте) по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

О начале реализации и точках продаж узнайте на их официальных сайтах.

