Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото) — Finance.ua

Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото) Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото)

и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года». Как сообщает Нацбанк, памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета»

Читайте также НБУ планирует выпустить две новые памятные монеты 2 и 5 грн

Результаты конкурса были объявлены 21 августа 2025 во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).

«Искренне гордимся, что украинская памятная монета — снова среди лучших в мире. Работа над дизайном памятных монет — это всегда тщательный поиск идей, образов, символов, чтобы каждая монета была современной, эмоционально резонировала, вписывалась в контекст. Поэтому „рождение“ нумизматического произведения — это всегда глубокий процесс исследования и рефлексий», — сказал глава НБУ.

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» является символом признательности и уважения нашим медикам. Их мужество и самопожертвование стали вдохновением для мира так же, как и вся Украина", — сказал Глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

В этом году конкурс прошел 42 раз.

Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали 4 украинских памятных монеты:

«Плентанизм (Иван Марчук)» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Самая художественная монета»;

«Родительское счастье» (серебро, номинал 5 гривен),

«Страна супергероев. Спасибо медикам!» (нейзильбер, номинал 5 гривен) — в номинации «Самая вдохновляющая монета»;

«Любовь» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Лучшая серебряная монета».

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.