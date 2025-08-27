Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото)

Казна и Политика
4
Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото)
Украинская монета вошла в ТОП-10 лучших монет мира (фото)
Как сообщает Нацбанк, памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года».
Читайте также
Результаты конкурса были объявлены 21 августа 2025 во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).
«Искренне гордимся, что украинская памятная монета — снова среди лучших в мире. Работа над дизайном памятных монет — это всегда тщательный поиск идей, образов, символов, чтобы каждая монета была современной, эмоционально резонировала, вписывалась в контекст. Поэтому „рождение“ нумизматического произведения — это всегда глубокий процесс исследования и рефлексий», — сказал глава НБУ.
Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» является символом признательности и уважения нашим медикам. Их мужество и самопожертвование стали вдохновением для мира так же, как и вся Украина", —
сказал Глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, что международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.
В этом году конкурс прошел 42 раз.
Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году.
На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали 4 украинских памятных монеты:
  • «Плентанизм (Иван Марчук)» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Самая художественная монета»;
  • «Родительское счастье» (серебро, номинал 5 гривен),
  • «Страна супергероев. Спасибо медикам!» (нейзильбер, номинал 5 гривен) — в номинации «Самая вдохновляющая монета»;
  • «Любовь» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Лучшая серебряная монета».
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems