Болгария, Грузия, Андорра: где находятся лучшие бюджетные горнолыжные курорты Европы

Стоимость горнолыжного отдыха в Европе выросла на 34,8% выше уровня инфляции с 2015 года. Цены на абонементы в популярных курортах Италии или Швейцарии снова поднялись.
Издание euronews рассказывает, где в Европе найти бюджетные варианты катания на лыжах.

Болгария — лучшие горнолыжные курорты по соотношению цены и качества

Болгарские горнолыжные курорты часто занимают первые места в рейтингах самых доступных мест для зимнего отдыха благодаря умеренным ценам на ски-пассы.
Самый большой из них — Боровец, расположенный в горах Рила. Курорт предлагает более 50 километров трасс и почти всегда гарантированный рыхлый снег на протяжении всего сезона.
Стоимость взрослого дневного абонемента составляет 52 евро, а сезонного — 1020 евро. Для лыжников старше 75 лет действует специальная цена — всего 54 евро за сезон.
Прокат снаряжения (лыжи, палки и ботинки) для взрослого стоят около 20 евро в день, а жилье у склонов можно найти от 30 евро за ночь.
Еще один популярный курорт — Банско в Национальном парке Пирин, где отдых обойдется втрое дешевле, чем в Швейцарии.
К концу ноября сезонный абонемент для взрослого стоит около 869 евро или 51 евро для лиц старше 75 лет.
Пока цены до конца сезона не объявлены, однако в 2024 году дневной абонемент стоил около 56 евро для взрослых.

Грузия — доступность и аутентичность

Горнолыжные курорты Грузии — это еще один вариант, куда поехать на зимний отдых по доступной цене.
Курорты Гудаури и Тетнулди расположены на высоте более 2 000−3 000 метров, что гарантирует стабильный снежный покров без искусственного заснежения.
Гудаури является крупнейшим горнолыжным курортом страны, который предлагает наибольшее удобство и англоязычные лыжные школы. До него можно добраться за два часа из международного аэропорта Тбилиси.
Стоимость абонементов на подъемники составляет около 25 евро в день, а сезонный абонемент, предоставляющий неограниченный доступ ко всем горнолыжным курортам Грузии — 200 евро.
Аренда полного комплекта снаряжения стоит в среднем 22 евро в день.
После катания туристы могут подкрепиться изысканной и бюджетной грузинской кухней из хинкали и хачапури.

Андорра — комфорт без переплаты

Андорра не новое горнолыжное направление, но ее склоны в Пиренеях сохранили свой непринужденный характер и цены.
В регионе Валлнорд (Pal-Arinsal) действует более 60 км трасс, а дневной абонемент стоит около 52 евро.
Для более опытных лыжников есть зона Грандвалира — самый большой курорт в Пиренеях с 215 км трасс на высоте до 2 600 м. Сезонный Andorra Pass обойдется в 970 евро, а дневной — в 61 евро.
Грандвалира неоднократно признавалась самым лучшим курортом страны на World Ski Awards.
По материалам:
Finance.ua
