Польские аэропорты сокращают международные рейсы Сегодня 07:26 — Мир

Польские аэропорты сокращают международные рейсы

Сразу несколько польских аэропортов теряют популярные маршруты. Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об отмене четырех международных рейсов.

Об этом сообщает inpoland.

Причины

Авиакомпании объясняют решение тем, что зимой спрос на некоторые международные направления существенно падает. По этой причине часть рейсов будет пересмотрена или временно заморожена.

Какие рейсы отменяют

В Гданьском аэропорту отменили сразу три маршрута.

Wizz Air прекращает рейсы во французский Бове-Тилле — аэропорт, расположенный в 80 км от Парижа. Хотя он и дальше от столицы, чем Шарль де Голль, маршрут пользовался популярностью у туристов. Теперь направление будет обслуживать Ryanair: — зимой дважды в неделю, — летом — пять раз в неделю.

Из расписания Wizz Air также исчез рейс Гданьск — Лидс (Великобритания), выполнявшийся дважды в неделю.

В аэропорту Краков-Балице отменен маршрут Краков — Болонья, который также обслуживал Wizz Air. Для путешественников это означает меньше предложений для поездок в Италию зимой.

Ryanair временно приостанавливает рейсы Гданьск — Рига. Перевозчик отмечает, что сообщение может быть возобновлено в будущем, если спрос вырастет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.