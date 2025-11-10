Крипта или фондовый рынок: эксперты провели настоящее сражение Сегодня 20:02 — Криптовалюта

У каждого инвестора своя стратегия и свои предпочтения того или иного инструмента для получения прибыли. Кто-то выбирает золото, другие — недвижимость или землю, а третьи предпочитают криптовалюту и фондовый рынок. Именно два последних инструмента и стали поводом для обсуждения инвесторов в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках конференции «Жить на проценты».

Отметим, что формат дискуссии прошел как словесный батл (от англ. battle — битва, бой). Каждой из сторон, представлявших крипту и фондовый рынок, нужно было доказать, почему следует выбирать именно их инструмент.

Если учесть криптовалюту, то генеральный партнер в фонде Majinx Capital Руслан Линник отметил, что крипта — один из способов диверсификации. Если у вас уже есть необходимый опыт и силы, в таком случае уже можно увеличивать долю портфеля именно криптовалют.

Кроме того, он отметил, что такие активы, как биткоин , вообще имеют заниженную стоимость и стратегический вклад. Поэтому, если вы хотите инвестировать в крипту, следует делать ставку именно на проверенные проекты.

Но можно ли считать криптовалюту скамом? На этот вопрос ответил предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям — Михаил Пацан. Инвестор привел простой пример блокчейна, на котором построена вся инфраструктура. Он отметил, что именно блокчейн позволяет заменить банк, а потому в цифровом понимании крипта уже не является скамейкой.

Второй аспект, на котором отмечал Пацан, объясняя преимущества криптовалют, касается событий 1 октября 2025 года, когда в США произошел шатдаун.

«Почему 1 октября, после объявления шатдауна, люди разошлись по домам и стали массово покупать золото и биткоин? Почему так вышло? Потому что биткоин уже сегодня играет роль цифрового золота», — отметил он.

Что касается криптовалюты в целом, то Пацан также остановился на том, что этот инструмент не может быть скамом, потому что его уже сейчас покупают известные политики и крупные компании вроде BlackRock.

По мнению инвестора, в пользу криптовалюты говорят две составляющие: регуляция и системное принятие этого актива.

В то же время Никита Гуппал, у которого более восьми лет опыта работы на финансовых рынках, в том числе два года — на рынке криптовалют, и специализируется на международных рынках капитала, дей-трейдинга и IPO с общим сопровождением проектов более чем на 8 млн долларов, отмечает, что сталкивался со многими криптопроектами, оказавшимися мошенническими (заскамились). Поэтому для него главное — защита средств и прозрачность бизнеса.

криптовалюта остается «серой зоной» для европейских банков. По словам Гуппала, сейчас

А что же стоит на стороне фондового рынка? Адвокат, ютубер, розничный инвестор Тарас Гук считает, что здесь главным аргументом в пользу инструмента является постоянное генерирование дохода. При этом он не «открестился» полностью от крипты.

«Криптовалюта, безусловно, выполняет свою задачу — обеспечивает легкий доступ к высокоспекулятивному активу. Если вы разбираетесь в рынке крипты и умеете на нем зарабатывать — отлично, продолжайте. Но если ваша цель — инвестирование и формирование портфеля на перспективу, то крипта — достаточно рискованный выбор, ведь никто не знает, что с ней будет дальше. Почему же акции крупных публичных компаний на фондовом рынке имеют преимущество над спекулятивными инструментами? Потому что за ними стоит внутренняя ценность: акции и ценные бумаги обеспечены активами компаний, они генерируют выручку и приносят прибыль», — объяснил Гук.

Гука поддержал Гуппал, отметив, что криптовалюта растет только тогда, когда ее начинают более прозрачно использовать. Также эксперт не понимает, как ему из биткоина просчитать его стоимость наперед, чтобы иметь представление, сможет ли он потом на нем жить в старости.

Напоследок инвесторы рассказали о стратегии, которую следует выбрать, если вы — инвестор, вложивший 1 тыс. долларов и изучавший инструмент 100 часов, второй — 10 тыс. долларов и вложивший тысячу часов, третий — 100 тыс. долларов и 5 тыс. часов.

Интересно, что по статистике, предоставленной основателем консалтинговой компании SPE-Consulting, соучредителем криптоаналитической платформы Cryptoon и модератором дискуссии Романом Кушниром, каждые тысячу часов, вложенных в ваш инструмент, увеличивают вашу доходность на 3%.

В частности, если брать вариант с 1 тыс. долларов и 100 часов анализа, то здесь предпочитающие фондовому рынку Гук и Гуппал, которые отдают предпочтение фондовому рынку, советуют обратить внимание на инвестирование через ETF на индексы американских технологических компаний.

Если же обратить внимание на криптовалюту, то Пацан, например, вообще не советует обращать внимание на высокорисковые активы типа мемкоинов, если у вас меньше 10 тыс. долларов. Инвестируя в крипту, он советует «выбирать биткоин, эфир и солана и у вас будет гарантировано +25% годовых».

