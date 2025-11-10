0 800 307 555
НКЦБФР обновляет порядок эмиссии акций

Фондовый рынок
47
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила доработанный проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций» в новой редакции.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Основные изменения

В документе предлагается обновление процедуры эмиссии и обращения акций с учетом требований законодательства об административной процедуре и предложений, полученных при практическом применении действующего порядка.
Среди главных изменений:
  • усовершенствована процедура административного производства при совершении административных действий;
  • термин «официальный канал связи» заменен на «личный кабинет в КИС»;
  • уточнен порядок оформления анкеты эмитента для предоставления информации центральному депозитарию с целью формирования временного или глобального сертификата;
  • упрощена процедура преобразования акционерных обществ.
Также в новой редакции положения унифицированы и сгруппированы приложения, их количество уменьшено с 50 до 27. Поэтому в документ внесен ряд технических изменений. После одобрения Комиссия решила подготовить новую редакцию положения и обнародовать ее для общественного обсуждения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что НКЦБФР определила три стратегические цели развития финансового рынка Украины до апреля 2027 года.
Первая цель — создание современной системы привлечения инвестиций, которая обеспечит предприятиям доступ к долгосрочному капиталу. Вторая стратегическая цель направлена ​​на активизацию притока частного и структурного капитала в экономику Украины. Третья цель — повышение эффективности самой НКЦБФР.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
