НКЦБФР обновляет порядок эмиссии акций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила доработанный проект решения «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций» в новой редакции.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Основные изменения
В документе предлагается обновление процедуры эмиссии и обращения акций с учетом требований законодательства об административной процедуре и предложений, полученных при практическом применении действующего порядка.
Среди главных изменений:
- усовершенствована процедура административного производства при совершении административных действий;
- термин «официальный канал связи» заменен на «личный кабинет в КИС»;
- уточнен порядок оформления анкеты эмитента для предоставления информации центральному депозитарию с целью формирования временного или глобального сертификата;
- упрощена процедура преобразования акционерных обществ.
Также в новой редакции положения унифицированы и сгруппированы приложения, их количество уменьшено с 50 до 27. Поэтому в документ внесен ряд технических изменений. После одобрения Комиссия решила подготовить новую редакцию положения и обнародовать ее для общественного обсуждения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что НКЦБФР определила три стратегические цели развития финансового рынка Украины до апреля 2027 года.
Первая цель — создание современной системы привлечения инвестиций, которая обеспечит предприятиям доступ к долгосрочному капиталу. Вторая стратегическая цель направлена на активизацию притока частного и структурного капитала в экономику Украины. Третья цель — повышение эффективности самой НКЦБФР.
