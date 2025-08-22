До 20 финучреждений займутся открытым банкингом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До 20 финучреждений займутся открытым банкингом

Валюта
16
До 20 финучреждений займутся открытым банкингом
До 20 финучреждений займутся открытым банкингом
Открытый банкинг позволяет собирать данные клиентов из разных банков и использовать их для создания персональных предложений в финансовых и коммерческих сервисах.
Об этом рассказали участники круглого стола «Открытый банкинг — новые возможности для украинских клиентов и бизнеса», проведенного «Финансовым клубом».
Руководитель направления развития цифровых и платежных сервисов Сэнс Банка Елена Насикан объяснила, что персональные предложения — это когда о вас все знают и предоставят то, что вам нужно, в тот момент, когда вам это нужно.
«Сейчас информация о клиенте — финансовая, идентификационная, геопозиция, о расходовании средств и о магазинах, которые он посещает — это „цифровая нефть“. На базе этого можно собирать профиль клиента: чем он пользуется, что ему интересно, и предлагать товар, продукцию, финансовые услуги», — рассказала Елена Насикан.
Начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян отметил, что подобный персонализированный подход уже использовался в проектах типа «Власний рахунок» — еще до запуска Open Banking.
«Когда ты в „Сільпо“ тратишь деньги, их скоринговая модель, согласно твоим расходам и покупаемым товарам, устанавливает кредитный лимит. Вот это индивидуальный подход», — говорит Мисак Арзуманян.
Коммерческий директор RozetkaPay Алексей Миропольский добавил, что профиль клиента будет насыщаться его расходами, на основе которых ему можно будет предлагать финансовые продукты.
Он привел пример уже действующего совместного продукта с тремя банками, в том числе и Сенс Банком, в рамках конкурирующего с банковскими продуктами сервиса «Оплатить частями от Rozetka» на маркетплейсе Rozetka.
«Три банка объединены, и мы работаем с ними по коммерческому APT. И фактически создать „мини“ Open Banking на четырех участников, чтобы облегчить любому клиенту покупку», — сказал он.
Массового использования таких решений не будет, однако открытый банкинг позволит создавать точечные, кроссплатформенные и нишевые предложения клиентам, что повысит эффективность финансовых сервисов и улучшит клиентский опыт.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems