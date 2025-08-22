До 20 финучреждений займутся открытым банкингом — Finance.ua

До 20 финучреждений займутся открытым банкингом Сегодня 08:33 — Валюта

До 20 финучреждений займутся открытым банкингом

Открытый банкинг позволяет собирать данные клиентов из разных банков и использовать их для создания персональных предложений в финансовых и коммерческих сервисах.

Об этом рассказали участники круглого стола «Открытый банкинг — новые возможности для украинских клиентов и бизнеса», проведенного «Финансовым клубом».

Руководитель направления развития цифровых и платежных сервисов Сэнс Банка Елена Насикан объяснила, что персональные предложения — это когда о вас все знают и предоставят то, что вам нужно, в тот момент, когда вам это нужно.

«Сейчас информация о клиенте — финансовая, идентификационная, геопозиция, о расходовании средств и о магазинах, которые он посещает — это „цифровая нефть“. На базе этого можно собирать профиль клиента: чем он пользуется, что ему интересно, и предлагать товар, продукцию, финансовые услуги», — рассказала Елена Насикан.

Начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян отметил, что подобный персонализированный подход уже использовался в проектах типа «Власний рахунок» — еще до запуска Open Banking.

«Когда ты в „Сільпо“ тратишь деньги, их скоринговая модель, согласно твоим расходам и покупаемым товарам, устанавливает кредитный лимит. Вот это индивидуальный подход», — говорит Мисак Арзуманян.

Коммерческий директор RozetkaPay Алексей Миропольский добавил, что профиль клиента будет насыщаться его расходами, на основе которых ему можно будет предлагать финансовые продукты.

Он привел пример уже действующего совместного продукта с тремя банками, в том числе и Сенс Банком, в рамках конкурирующего с банковскими продуктами сервиса «Оплатить частями от Rozetka» на маркетплейсе Rozetka.

«Три банка объединены, и мы работаем с ними по коммерческому APT. И фактически создать „мини“ Open Banking на четырех участников, чтобы облегчить любому клиенту покупку», — сказал он.

Массового использования таких решений не будет, однако открытый банкинг позволит создавать точечные, кроссплатформенные и нишевые предложения клиентам, что повысит эффективность финансовых сервисов и улучшит клиентский опыт.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.