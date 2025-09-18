Ставки по ипотеке в США упали до 3-летнего минимума Сегодня 07:14 — Кредит&Депозит

Ставки по ипотеке в США упали до 3-летнего минимума

Ставки по ипотеке в США во вторник упали, на фоне того, как инвесторы, вкладывающие средства в ипотечные облигации, активно скупали их в преддверии ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой.

Об этом пишет CNBC.

Согласно Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снизилась на 12 базисных пунктов с понедельника до 6,13%. Это самый низкий уровень с конца 2022 года.

«В целом ситуация напоминает сентябрь 2024 года, когда ставки вели себя так же по тем же причинам перед заседанием ФРС, по практически 100% вероятности снижения ставки, — сказал Мэтью Грэм, главный операционный директор Mortgage News Daily. — Тогда ставки по ипотеке парадоксально выросли после снижения ставки ФРС.

В видеоподкасте для Property Play на канале CNBC Вилли Уокер, генеральный директор компании Walker & Dunlop, специализирующейся на коммерческой недвижимости, сказал, что подобные тенденции наблюдались и в прошлом.

