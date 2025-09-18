0 800 307 555
Ставки по ипотеке в США упали до 3-летнего минимума

Кредит&Депозит
10
Ставки по ипотеке в США во вторник упали, на фоне того, как инвесторы, вкладывающие средства в ипотечные облигации, активно скупали их в преддверии ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой.
Об этом пишет CNBC.
Согласно Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снизилась на 12 базисных пунктов с понедельника до 6,13%. Это самый низкий уровень с конца 2022 года.
«В целом ситуация напоминает сентябрь 2024 года, когда ставки вели себя так же по тем же причинам перед заседанием ФРС, по практически 100% вероятности снижения ставки, — сказал Мэтью Грэм, главный операционный директор Mortgage News Daily. — Тогда ставки по ипотеке парадоксально выросли после снижения ставки ФРС.
В видеоподкасте для Property Play на канале CNBC Вилли Уокер, генеральный директор компании Walker & Dunlop, специализирующейся на коммерческой недвижимости, сказал, что подобные тенденции наблюдались и в прошлом.
Напомним, США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз, которые теперь следует получать только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены всего два пункта подачи заявлений. Это Варшава и Краков. Киев в списке отсутствует. Все желающие подать документы должны записываться на собеседование именно в этих городах. Обновленные правила уже действуют. Теперь кандидаты должны подтверждать проживание в той стране, где они обращаются за визой.
УНН
