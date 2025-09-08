США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз: які для громадян України
США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, які тепер потрібно отримувати лише у країні громадянства або постійного проживання.
Про це йдеться на сайті Бюро консульських справ Державного департаменту США.
Зміни для громадян України
Для українців визначені лише два пункти подачі заяв. Це — Варшава та Краків.
Київ у списку відсутній. Всі охочі подати документи мають записуватися на співбесіду саме в цих містах.
Оновлені правила вже діють. Тепер кандидати повинні підтверджувати проживання у тій країні, де вони звертаються по візу.
Кандидатам слід звернути увагу на наступне:
- Вимога щодо проживання: Заявники повинні мати змогу продемонструвати проживання в країні, де вони подають заявку, якщо місце подання заявки ґрунтується на їхньому місці проживання.
- Вартість: Заявникам, які планують співбесіди з неімміграційними кандидатами в посольстві чи консульстві США за межами країни їхнього громадянства або проживання, може бути важче отримати візу. Сплачені за такі заяви збори не повертаються та не підлягають передачі.
- Можливість запису на співбесіду: Час очікування на співбесіду для неіммігрантів залежить від місцезнаходження. Кандидати, які подають заявки за межами своєї країни громадянства або проживання, повинні бути готові до значно тривалішого очікування на співбесіду.
- Поточні зустрічі: Поточні зустрічі за неімміграційними візами, як правило, не скасовуються.
- Винятки: Ці рекомендації не поширюються на заявників на отримання віз A, G, C-2, C-3, віз НАТО, заявників на отримання віз дипломатичного або офіційного типу (незалежно від класифікації), а також заявників на отримання будь-якої візи для подорожей, що охоплюються Угодою про штаб-квартиру ООН. Рідкісні винятки також можуть бути зроблені для гуманітарних або медичних надзвичайних ситуацій або з міркувань зовнішньої політики.
Якщо документи подаються за межами держави громадянства чи резиденції, це може ускладнити отримання візи. При цьому сплачені збори не повертаються і не передаються на інші заяви.
Терміни
Очікування співбесіди залежать від конкретного консульства, і в разі подачі за межами країни проживання вони можуть бути значно довшими. Водночас уже призначені співбесіди залишаються чинними.
Кого не стосується
Нові вимоги не стосуються дипломатичних, офіційних та спеціальних віз, а також випадків гуманітарного чи медичного характеру.
