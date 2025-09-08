США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз: які для громадян України Сьогодні 14:24 — Особисті фінанси

США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз, які тепер потрібно отримувати лише у країні громадянства або постійного проживання.

Зміни для громадян України

Для українців визначені лише два пункти подачі заяв. Це — Варшава та Краків.

Київ у списку відсутній. Всі охочі подати документи мають записуватися на співбесіду саме в цих містах.

Оновлені правила вже діють. Тепер кандидати повинні підтверджувати проживання у тій країні, де вони звертаються по візу.

Кандидатам слід звернути увагу на наступне:

Вимога щодо проживання: Заявники повинні мати змогу продемонструвати проживання в країні, де вони подають заявку, якщо місце подання заявки ґрунтується на їхньому місці проживання.

Заявники повинні мати змогу продемонструвати проживання в країні, де вони подають заявку, якщо місце подання заявки ґрунтується на їхньому місці проживання. Вартість: Заявникам, які планують співбесіди з неімміграційними кандидатами в посольстві чи консульстві США за межами країни їхнього громадянства або проживання, може бути важче отримати візу. Сплачені за такі заяви збори не повертаються та не підлягають передачі.

Заявникам, які планують співбесіди з неімміграційними кандидатами в посольстві чи консульстві США за межами країни їхнього громадянства або проживання, може бути важче отримати візу. Сплачені за такі заяви збори не повертаються та не підлягають передачі. Можливість запису на співбесіду: Час очікування на співбесіду для неіммігрантів залежить від місцезнаходження. Кандидати, які подають заявки за межами своєї країни громадянства або проживання, повинні бути готові до значно тривалішого очікування на співбесіду.

Час очікування на співбесіду для неіммігрантів залежить від місцезнаходження. Кандидати, які подають заявки за межами своєї країни громадянства або проживання, повинні бути готові до значно тривалішого очікування на співбесіду. Поточні зустрічі: Поточні зустрічі за неімміграційними візами, як правило, не скасовуються.

Поточні зустрічі за неімміграційними візами, як правило, не скасовуються. Винятки: Ці рекомендації не поширюються на заявників на отримання віз A, G, C-2, C-3, віз НАТО, заявників на отримання віз дипломатичного або офіційного типу (незалежно від класифікації), а також заявників на отримання будь-якої візи для подорожей, що охоплюються Угодою про штаб-квартиру ООН. Рідкісні винятки також можуть бути зроблені для гуманітарних або медичних надзвичайних ситуацій або з міркувань зовнішньої політики.

Якщо документи подаються за межами держави громадянства чи резиденції, це може ускладнити отримання візи. При цьому сплачені збори не повертаються і не передаються на інші заяви.

Терміни

Очікування співбесіди залежать від конкретного консульства, і в разі подачі за межами країни проживання вони можуть бути значно довшими. Водночас уже призначені співбесіди залишаються чинними.

Кого не стосується

Нові вимоги не стосуються дипломатичних, офіційних та спеціальних віз, а також випадків гуманітарного чи медичного характеру.

