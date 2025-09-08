Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську Сьогодні 15:26 — Особисті фінанси

Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську

Українські айтівці, які нині служать у війську, дедалі більше занепокоєні падінням власних доходів і ризиком втрати професійних навичок.

Про це свідчать результати опитування DOU.

За даними дослідження, цього року айтівців стали більше хвилювати фінансові проблеми (59% проти 35% рік тому) і втрата професійних навичок (51% проти 39% рік тому).

20% респондентів вдається поєднувати службу з роботою в ІТ-компанії. Це виключно технічні спеціалісти — розробники, QA, DevOps та Data Engineers.

Ще 57% не мають змоги працювати, але намагаються залишатися в контексті галузі: читають профільні матеріали чи дивляться тематичний контент у вільний час.

Читайте також Хто в Україні отримує найвищі зарплати — Держстат

Зменшується кількість компаній, які продовжують виплачувати зарплати мобілізованим. Якщо торік це було 60%, то нині — лише 42%.

Водночас 63% айтівців мають збережене робоче місце в ІТ-компанії.

Дослідження також показало, що більшість мобілізованих фахівців так чи інакше працюють із технологіями у війську. Лише 25% зазначили, що їхня служба зовсім не пов’язана з ІТ (торік таких було значно більше — 53%).

Натомість:

32% залучені до ІТ-напрямів безпосередньо;

43% працюють з іншими технологіями — зв’язком, дронами, ремонтом техніки тощо.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).

Крім того, майже половина українських IT-фахівців (48%) замислюються над переїздом за кордон, і стільки ж не планують залишати країну. На рішення щодо переїзду впливають вік, стать та регіон проживання, тоді як рівень доходу суттєвої ролі не відіграє.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.