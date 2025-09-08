0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську

Особисті фінанси
66
Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську
Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську
Українські айтівці, які нині служать у війську, дедалі більше занепокоєні падінням власних доходів і ризиком втрати професійних навичок.
Про це свідчать результати опитування DOU.
За даними дослідження, цього року айтівців стали більше хвилювати фінансові проблеми (59% проти 35% рік тому) і втрата професійних навичок (51% проти 39% рік тому).
Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську
20% респондентів вдається поєднувати службу з роботою в ІТ-компанії. Це виключно технічні спеціалісти — розробники, QA, DevOps та Data Engineers.
Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську
Ще 57% не мають змоги працювати, але намагаються залишатися в контексті галузі: читають профільні матеріали чи дивляться тематичний контент у вільний час.
Читайте також
Зменшується кількість компаній, які продовжують виплачувати зарплати мобілізованим. Якщо торік це було 60%, то нині — лише 42%.
Водночас 63% айтівців мають збережене робоче місце в ІТ-компанії.
Падіння доходу і тривалість служби: що хвилює айтівців у війську
Дослідження також показало, що більшість мобілізованих фахівців так чи інакше працюють із технологіями у війську. Лише 25% зазначили, що їхня служба зовсім не пов’язана з ІТ (торік таких було значно більше — 53%).
Натомість:
  • 32% залучені до ІТ-напрямів безпосередньо;
  • 43% працюють з іншими технологіями — зв’язком, дронами, ремонтом техніки тощо.
Нагадаємо, згідно з дослідженням, за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).
Крім того, майже половина українських IT-фахівців (48%) замислюються над переїздом за кордон, і стільки ж не планують залишати країну. На рішення щодо переїзду впливають вік, стать та регіон проживання, тоді як рівень доходу суттєвої ролі не відіграє.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems