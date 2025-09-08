Найзатребуваніші площі купівлі та продажу землі — які регіони Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

За інформацією Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», лідерами за розміром площ є південні:

Херсонська (5,9га)

Запорізька (5,7га) області.

Це пояснюється кількома чинниками: відносно низькі ціни (40−42 тис. грн/га), великі масиви сільськогосподарських земель та інвестиційна привабливість для майбутнього розвитку після деокупації.

Миколаївська область (4,4 га за цін 39 тис. грн/га) також демонструє попит на великі ділянки через поєднання доступності та перспективності.

Східні та деякі центральні області показують помірні площі: Дніпропетровська (3,7 га), Харківська (3,2 га), Кіровоградська (3,1 га), що відображає інвестиційний інтерес до цих регіонів за середніх цін 45−50 тис. грн/га.

«Найменші площі угод традиційно зберігаються у західних областях — Івано-Франківська (0,5 га) та Закарпатська (0,6 га). Це прямо корелює з найвищими цінами у 133 тис. грн/га та 81 тис. грн/га відповідно. Львівська (0,9 га за 85 тис. грн/га) та Чернівецька (0,9 га за 67 тис. грн/га) області також демонструють попит на невеликі ділянки через їхню високу вартість і обмеженість землі», — зазначає Ігор Юрченко.

Центральні області — Полтавська (2,4 га), Чернігівська та Житомирська (по 1,9 га), Вінницька та Хмельницька (по 1,6 га) — формують середній сегмент ринку з оптимальними для особистого використання розмірами.

Загальноукраїнський показник 1,9 га відповідає середньому розміру земельного паю після приватизації та є оптимальним для ведення особистого селянського господарства.

