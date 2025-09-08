Уряд ухвалив рішення для спрощення ввезення ліків в Україну Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Уряд прийняв низку рішень для забезпечення безперервного доступу до лікарських засобів, зокрема тих, що надходять в Україну як гуманітарна допомога. Про це повідомляє МОН

По-перше, усунено правову невизначеність щодо ліків, які ввозяться до країни як гуманітарна допомога. Відтепер в нормативній базі чітко закріплено, що на них не поширюється дія порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, а відповідальність за якість і безпеку таких ліків несе отримувач гуманітарної допомоги.

Це створює чіткі та прозорі правила для організацій, які доставляють такі препарати без мети подальшої реалізації, спрощує і пришвидшує доставку необхідних препаратів людям.

По-друге, врегульовано порядок декларування цін. Власники реєстраційних посвідчень на препарати, що виробляються за контрактом на потужностях інших компаній, тепер можуть самостійно формувати оптово-відпускні ціни та вносити їх до Національного каталогу.

Раніше така можливість була лише у безпосередніх виробників. Це рішення забезпечує єдині прозорі правила ціноутворення для всіх учасників ринку.

