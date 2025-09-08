0 800 307 555
В Україні оновили порядок виплат для родин загиблих військових

Особисті фінанси
В Україні оновили порядок виплат для родин загиблих військових
В Україні оновили порядок виплат для родин загиблих військових
Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Навіщо це? Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією.
Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Що саме змінилося

Згідно зі змінами до відповідних наказів:
  • загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;
  • виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься негайно;
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тис. грн щомісяця, що забезпечує довгострокову фінансову опору родинам.
В Україні оновили порядок виплат для родин загиблих військових
Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів.
Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
Нагадаємо, у разі загибелі військовослужбовця, що сталася під час дії воєнного стану, його родина має право на одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн гривень.
Також виплата цієї допомоги проводиться у випадках, коли смерть військовослужбовця настала впродовж року від поранення, травми чи каліцтва, пов’язаного з захистом Батьківщини. Детально про це розповідали тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
