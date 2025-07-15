Як отримати 15 млн грн у разі загибелі або смерті військовослужбовця (деталі) — Finance.ua

Як отримати 15 млн грн у разі загибелі або смерті військовослужбовця (деталі)
Як повідомляє Міноборони, у разі загибелі військовослужбовця, що сталася під час дії воєнного стану, його родина має право на одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн гривень.
Також виплата цієї допомоги проводиться у випадках, коли смерть військовослужбовця настала впродовж року від поранення, травми чи каліцтва, пов’язаного з захистом Батьківщини.
Хто має право на отримання допомоги
Право на отримання одноразової грошової допомоги мають особи, визначені чинним законодавством.
Проте пріоритетним є особисте розпорядження військовослужбовця за його наявності. У документі зазначено, кому і в яких частках має бути виплачена одноразова грошова допомога.
Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають:
- малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти
- непрацездатна вдова (вдівець)
- непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.
Їхня частка дорівнює 50% від частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.
Якщо особисте розпорядження відсутнє
право на її отримання у рівних частках мають:
- діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав,
- вдова чи вдівець,
- батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені,
- внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли),
- особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом,
- утриманці, які визначені згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи».
Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально.
Куди звертатися
Якщо військовослужбовець проходив службу в Збройних силах України, слід звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП), незалежно від місця реєстрації. Деталі про документи та інше дивіться за посиланням.
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