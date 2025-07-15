Як отримати 15 млн грн у разі загибелі або смерті військовослужбовця (деталі) — Finance.ua

Як отримати 15 млн грн у разі загибелі або смерті військовослужбовця (деталі) Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Як отримати 15 млн грн у разі загибелі або смерті військовослужбовця (деталі)

Як повідомляє Міноборони, у разі загибелі військовослужбовця, що сталася під час дії воєнного стану, його родина має право на одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн гривень.

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Також виплата цієї допомоги проводиться у випадках, коли смерть військовослужбовця настала впродовж року від поранення, травми чи каліцтва, пов’язаного з захистом Батьківщини.

Хто має право на отримання допомоги

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають особи, визначені чинним законодавством.

Проте пріоритетним є особисте розпорядження військовослужбовця за його наявності. У документі зазначено, кому і в яких частках має бути виплачена одноразова грошова допомога.

Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти

непрацездатна вдова (вдівець)

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Їхня частка дорівнює 50% від частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Якщо особисте розпорядження відсутнє

право на її отримання у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблої (померлої) особи та народженими після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав,

вдова чи вдівець,

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їх батьківські права були поновлені,

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли),

особа, з якою загиблий (загибла) спільно проживали, не перебуваючи у шлюбі, але якщо цей факт підтверджено судом,

утриманці, які визначені згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деякі інші особи».

Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім’ї. Відмова засвідчується нотаріально.

Куди звертатися

Якщо військовослужбовець проходив службу в Збройних силах України, слід звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП), незалежно від місця реєстрації. Деталі про документи та інше дивіться за посиланням.

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