Як задекларувати доходи з інвестицій Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Як задекларувати доходи з інвестицій

Коли мова заходить про інвестиції, більшість думає саме про прибутки. Але справжній інвестор має розуміти: гра на фінансовому ринку — це не лише про вміння заробляти, а й про готовність відповідально платити податки.

Розповідаємо, як задекларувати інвестиційні доходи фізичним особам.

Як зазначає податкова, фізособа, яка отримала дохід від операцій з інвестиційними активами як в Україні, так і за кордоном, зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, та сплатити ПДФО і військовий збір.

При цьому, згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), не оподатковуються і не декларуються:

доходи від операцій з акціями чи корпоративними правами, отриманими під час приватизації;

інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України (п.п. 165.1.40, 165.1.52 ПКУ).

Облік фінансового результату від операцій з інвестактивами ведеться платником самостійно.

Інвестиційний прибуток — це позитивна різниця між доходом від продажу активу та витратами на його придбання (п.п. 170.2.2 ПКУ).

До продажу інвестактиву прирівнюються:

обмін одного інвестактиву на інший;

викуп чи погашення інвестактиву емітентом;

повернення коштів/майна при виході зі складу засновників, зменшенні статутного капіталу або ліквідації емітента.

Читайте також Три найбільш небезпечні пастки для інвестора: думка експерта

Якщо ж повертається майно за залишковою вартістю (безоплатна передача), це вже не інвестактив. У такому разі діють правила оподаткування додаткового блага (п.п. 164.2.17 ПКУ).

У декларації фізична особа зобов’язана визначити фінансовий результат від операцій з інвестактивами. Якщо отримали прибуток — потрібно сплатити:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Якщо операції проводяться через професійного торговця цінними паперами (зокрема через банк), то саме він є податковим агентом і під час виплати інвестприбутку утримує та перераховує податки. При цьому він враховує підтверджені витрати на придбання активів.

Втім, навіть за наявності податкового агента, фізична особа зобов’язана задекларувати результати всіх своїх операцій з інвестактивами протягом року — як в Україні, так і за її межами.

Детальніше про декларування доходів громадян можна дізнатися:

у спеціальному розділі «Деклараційна кампанія — 2025» на офіційному вебпорталі ДПС України;

у Електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua/), де доступні зразки заповнення декларацій, відеоінструкції та відповіді на поширені запитання;

на субсайтах територіальних органів ДПС у розділі «Декларування доходів громадян»;

у Центрах обслуговування платників за місцем проживання, де можна отримати консультацію фахівців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.