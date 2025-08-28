Три найбільш небезпечні пастки для інвестора: думка експерта — Finance.ua

Три найбільш небезпечні пастки для інвестора: думка експерта Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

InvestFest розповів СЕО і співзасновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василь Матій. Не помиляється той, хто нічого не робить. Тому, без помилок життя інвестора уявити неможливо, але можливо їх мінімізувати. Саме про те, які існують помилки та як їх не допустити, під час онлайн-конференціїрозповів СЕО і співзасновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василь Матій.

Зокрема, перше, на чому зосередив свою увагу експерт, стали його слова про те, що в інвестиціях більше грошей втрачається через помилки та емоції, ніж через ринок.

Загалом, спікер виділив три найбільш небезпечні пастки для інвестора:

Інвестування без стратегії та з хаотичним портфелем: купили продукти, які нам продали, а не ті, які нам потрібні для стратегії. Емоційні рішення: купівля на піках, а продаж — на дні. Тому, за словами експерта, найкращими ліками від паніки є фінансова подушка та ліквідні активи, які мають негативну кореляцію. Відсутність захисту та негативної кореляції активів: один форс-мажор може зруйнувати все.

Якщо розібратися трішки глибше, то Матій виділив три рівні архітектури інвестування.

Уявіть ситуацію, коли ви збираєтесь інвестувати, але не знаєте, куди та які помилки можуть чекати на вас у майбутньому. Експерт під час свого виступу зупинився на трьох інструментах інвестування та помилках в них — нерухомість, фондовий ринок та стартапи/приватний капітал.

Якщо брати до уваги нерухомість, то тут Матій виділив той факт, що одними з головних помилок інвестування в цей вид є наявність всієї ліквідності в одному типі нерухомості та те, що ціни на нерухомість завжди ростуть.

Правильними кроками щодо інвестування в нерухомість фахівець назвав можливість диверсифікації (за класом нерухомості та за географією), а також правильні партнерські відносини з забудовником та девелопером (справедливий розподіл ризиків та прибутків).

У фондовому ринку Матій вбачає дві проблеми: спекуляції та передавання керуючому своїх активів, адже в 90% випадків фонди не обганяють індекс. Правильним підходом до інвестування в цей вид активу є пасивне індексне портфоліо та глобальна диверсифікація.

Ну і наостанок — стартапи/приватний капітал. Тут експерт також виділив дві помилки: вкладатися в те, що тобі порадили знайомі, друзі чи близькі люди та інвестування в стартапи на стадії запуску, адже одразу 96% таких стартапів не досягають 1 млн доларів доходу.

Правильним підходом щодо інвестування в стартапи або приватний капітал Матій назвав наявність портфелю з 10−20 компаній із ринковою капіталізацією понад 1 млн доларів, які зростають удвічі на великих ринках.

Якщо підсумовувати, то СЕО і співзасновник Smart Family Office зазначив, що треба для інвестування мати систему: стратегія, дисципліна та захист. Окрім того, диверсифікація — ваш головний друг: інвестуйте в різне з різними ризиками, але однаковими принципами. Ну і третя складова — інвестуйте з холодною головою та довгостроковим баченням.

