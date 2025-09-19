0 800 307 555
Украинцы хранят в банках в два раза больше денег, чем занимают

Кредит&Депозит
35
Банковские депозиты стабильно растут, а их сумма уже более чем вдвое превышает сумму выданных кредитов.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

Кредиты: кто берет и сколько

С начала года финансовые учреждения в Украине выдали кредиты на 1,23 трлн. грн (по состоянию на начало августа). Это на 15% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем до начала полномасштабной войны.
  • Основными заемщиками остаются компании — 909,3 млрд грн (74%). Это рост на 13% за год.
  • На граждан приходится 316,1 млрд грн, причем объем их кредитов вырос на 22% за год.
После резкого падения в начале вторжения кредитование постепенно возобновилось. Если в апреле 2023 года портфель кредитов населения составил всего 205,4 млрд грн, то уже с лета ситуация стабилизировалась. За два года кредиты украинцев выросли в 1,5 раза, бизнеса — на четверть.
Большинство займов выдаются в гривне:
  • 97% - кредиты населения;
  • 72% - кредиты бизнеса.
Валютные займы для граждан почти отсутствуют — всего 3% (около 239 млн долл. или 10 млрд грн в эквиваленте), и более 90% из них не работают.

Депозиты: доверие к банкам выросло

В отличие от кредитов объем депозитов в банках растет. По состоянию на август 2025 года клиенты держат на счетах 2,79 трлн грн — в 2,3 раза больше суммы выданных кредитов.
  • Бизнес держит на депозитах 1,49 трлн грн (53%).
  • Население — 1,3 трлн грн (47%).
Тем не менее, темпы прироста депозитов замедлились: если в первые годы войны они росли на 30% ежегодно, то сейчас только на 11%.
Гривневые вклады остаются стабильными, тогда как валютные после падения в начале полномасштабного вторжения возобновились и даже превысили показатели июля 2021 года:
  • у бизнеса — на 21%,
  • у населения — на 10%.
В целом, по состоянию на август 2025 года валютные депозиты составляют 28% у бизнеса и 34% у граждан. То есть более трети сбережений украинцев все еще хранится в валюте.
Напомним, по данным Госстата, в августе доходность годовых депозитов впервые с начала года превысила инфляцию.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныИнвестицииДеньги
