Ипотека в Чехии для украинцев со специальным разрешением: что говорят банки и как подготовиться
После введения специального разрешения на долгосрочное пребывание украинцы, проживающие в Чехии, стали активно интересоваться, смогут ли они оформить ипотеку. Банки постепенно определяют свои позиции.
Как банки относятся к владельцам специального разрешения
По словам финансового консультанта Кристины Томы, несколько чешских банков уже выразили свое видение клиентов с новым статусом. Однако специальное разрешение на долгосрочное пребывание они рассматривают как обычное разрешение этого типа без особых условий или ограничений.
«Банки говорят, что долгосрочное пребывание — это просто долгосрочное пребывание. На карточке не указано, что это какой-то другой или специальный тип разрешения», — объясняет консультант.
В основном финансовые учреждения требуют 20% первого взноса. В некоторых случаях его могут снизить до 10%, например, если один из супругов имеет «рабочую карту» или постоянное проживание, а другой — специальное разрешение. Однако чаще всего действует стандартное требование — 20% от суммы ипотеки.
Наибольшие суммы кредитов зависят от банка. В одних учреждениях лимит составляет до 10 миллионов крон, в других определяется в соответствии с доходами заемщика.
Rodné číslo: обязательно ли оно для ипотеки
Частый вопрос украинцев — можно ли получить ипотеку без чешского персонального идентификационного номера (rodné číslo), который не предусмотрен для владельцев специального разрешения.
Ипотеку можно оформить и без rodné číslo.
Банки в Чехии часто реагируют на изменения один вслед за другим, поэтому если одно финансовое учреждение меняет правила, другие быстро следуют его примеру.
С чего начать подготовку
Перед обращением в банк Кристина Тома советует пройти консультацию.
«Нет универсального гайда. У каждого своя ситуация: кто в декрете, кто недавно сменил работу, кто работает на минимальную зарплату. Поэтому лучше сначала проконсультироваться, чтобы понять свои шансы», — говорит она.
В то же время консультант предостерегает не торопиться, если документы еще в процессе оформления.
«Если у вас сейчас виза временной защиты, а специальное разрешение получите через несколько месяцев, не стоит идти в банк уже сегодня. Условия часто меняются, и то, что действует сейчас, может быть неактуально через полгода», — добавила она.
Как повысить шансы на одобрение ипотеки
Эксперт советует обратить внимание на три ключевых фактора:
- Доход. Он должен быть стабильным и поступать регулярно.
- Первый взнос. Хотя иногда ипотеку можно оформить без него, иметь свой капитал очень важно. Чем более «свежие» документы о разрешении на проживание, тем сложнее получить кредит без взноса.
- Работа. Она должна быть постоянной, которую не сменили недавно. Также банк обращает внимание, чтобы срок действия карты не истек вскоре после подачи заявки.
Напомним, 8 сентября 2025 года в Чехии стартовала официальная регистрация на получение нового специального разрешения на долгосрочное пребывание для беженцев с временной защитой.
Те, кто весной этого года заявил о желании получить разрешение, теперь смогут проверить свой статус. Результаты оценки соответствия условиям будут опубликованы в личном кабинете Информационного портала для иностранцев. Если какое-то из условий обозначено красным как невыполненное — зарегистрироваться невозможно.
Ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что цены на жилье в Чехии достигли исторического максимума. Во втором квартале 2025 года зафиксирован рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и почти вдвое выше доковидного уровня.
