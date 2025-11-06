Ипотека в Чехии для украинцев со специальным разрешением: что говорят банки и как подготовиться Сегодня 09:44 — Личные финансы

Ипотека в Чехии для украинцев со специальным разрешением: что говорят банки и как подготовиться

После введения специального разрешения на долгосрочное пребывание украинцы, проживающие в Чехии, стали активно интересоваться, смогут ли они оформить ипотеку. Банки постепенно определяют свои позиции.

Об этом пишет Radio Prague International.

Как банки относятся к владельцам специального разрешения

По словам финансового консультанта Кристины Томы, несколько чешских банков уже выразили свое видение клиентов с новым статусом. Однако специальное разрешение на долгосрочное пребывание они рассматривают как обычное разрешение этого типа без особых условий или ограничений.

«Банки говорят, что долгосрочное пребывание — это просто долгосрочное пребывание. На карточке не указано, что это какой-то другой или специальный тип разрешения», — объясняет консультант.

В основном финансовые учреждения требуют 20% первого взноса. В некоторых случаях его могут снизить до 10%, например, если один из супругов имеет «рабочую карту» или постоянное проживание, а другой — специальное разрешение. Однако чаще всего действует стандартное требование — 20% от суммы ипотеки.

Наибольшие суммы кредитов зависят от банка. В одних учреждениях лимит составляет до 10 миллионов крон, в других определяется в соответствии с доходами заемщика.

Rodné číslo: обязательно ли оно для ипотеки

Частый вопрос украинцев — можно ли получить ипотеку без чешского персонального идентификационного номера (rodné číslo), который не предусмотрен для владельцев специального разрешения.

Ипотеку можно оформить и без rodné číslo.

Банки в Чехии часто реагируют на изменения один вслед за другим, поэтому если одно финансовое учреждение меняет правила, другие быстро следуют его примеру.

С чего начать подготовку

Перед обращением в банк Кристина Тома советует пройти консультацию.

«Нет универсального гайда. У каждого своя ситуация: кто в декрете, кто недавно сменил работу, кто работает на минимальную зарплату. Поэтому лучше сначала проконсультироваться, чтобы понять свои шансы», — говорит она.

В то же время консультант предостерегает не торопиться, если документы еще в процессе оформления.

«Если у вас сейчас виза временной защиты, а специальное разрешение получите через несколько месяцев, не стоит идти в банк уже сегодня. Условия часто меняются, и то, что действует сейчас, может быть неактуально через полгода», — добавила она.

Как повысить шансы на одобрение ипотеки

Эксперт советует обратить внимание на три ключевых фактора:

Доход. Он должен быть стабильным и поступать регулярно. Первый взнос. Хотя иногда ипотеку можно оформить без него, иметь свой капитал очень важно. Чем более «свежие» документы о разрешении на проживание, тем сложнее получить кредит без взноса. Работа. Она должна быть постоянной, которую не сменили недавно. Также банк обращает внимание, чтобы срок действия карты не истек вскоре после подачи заявки.

Напомним, 8 сентября 2025 года в Чехии стартовала официальная регистрация на получение нового специального разрешения на долгосрочное пребывание для беженцев с временной защитой.

Те, кто весной этого года заявил о желании получить разрешение, теперь смогут проверить свой статус. Результаты оценки соответствия условиям будут опубликованы в личном кабинете Информационного портала для иностранцев. Если какое-то из условий обозначено красным как невыполненное — зарегистрироваться невозможно.

Ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал , что цены на жилье в Чехии достигли исторического максимума. Во втором квартале 2025 года зафиксирован рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и почти вдвое выше доковидного уровня.

