Как украинцу купить жилье в Чехии: требования к статусу и доходам, условия кредитования — Finance.ua

Как украинцу купить жилье в Чехии: требования к статусу и доходам, условия кредитования
В Чехии 401,4 тыс. украинцев получили статус временной защиты. В этой стране достаточно лояльные законы в отношении иностранцев, которые хотят приобрести недвижимость. В отличие от других европейских государств, здесь не существует строгих ограничений для иностранных граждан, желающих купить жилье, особенно если у них есть разрешение на долгосрочное жительство или они ведут здесь бизнес.
Иностранцы могут приобрести на правах владельцев недвижимость, Чехия — открытая страна для таких инвестиций. Однако существует один важный нюанс — закрытая покупка участков земли под строительство, она может быть ограничена для граждан без статуса постоянного жителя. Это правило применяется к сельскохозяйственным землям и некоторым землям в охраняемых зонах. Для покупки жилья в многоквартирных домах Чехия обычно ограничений не создает.
Какие документы необходимы
Для покупки недвижимости в Чехии иностранцу необходимо подготовить несколько ключевых документов:
- загранпаспорт своей страны — документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий право на продолжительное пребывание в Чехии. Это может быть виза, вид на жительство или разрешение на длительное пребывание;
- налоговый номер (дипломатический или личный). Он необходим для регистрации в системе налоговых органов;
- справка о наличии банковского счета. Для совершения сделок и перечисления денежных средств;
- доказательства источника доходов. Если это необходимо для подтверждения платежеспособности, то это также нужно для получения ипотечного кредита под покупку.
В ситуации, когда вы просто инвестируете в недвижимость в этой стране, но проживать здесь не планируете, вам необходимо предоставить только документ или сослаться на положения, дающие вам право находиться в Чехии законно.
Особенности ипотечного кредитования в Чехии
В Чешской Республике существует ряд разных ипотечных программ. Их основными особенностями можно выделить:
- возможность получить ипотечный кредит под пониженные проценты, что обусловлено жесткой конкуренцией среди финансовых организаций, порождающей более лояльное отношение к заемщикам;
- отсутствие обязательного страхования;
- обеспечением займа выступает объект приобретаемой недвижимости;
- индивидуальный подход к каждому клиенту.
За счет заемных средств можно приобрести дом, квартиру, студии
и т. д.
В каких условиях иностранные граждане могут получить ипотеку в Чехии
Условия предоставления чешскими банками денежных средств для покупки недвижимости гражданам других стран схожи с теми, которые распространяются на местное население. Формулируются они следующим образом:
- срок принятия решения о предоставлении займа — не более 5 дней;
- титульное страхование не требуется — достаточно застраховать работоспособность и жизнь;
- в большинстве случаев размер займа составляет 70% от стоимости покупаемого жилья;
- кредитование может осуществляться не только под фиксированную, но и под плавающую процентную ставку.
Среди других условий предоставления ипотечного кредита следует обратить внимание на следующие:
- сумма кредита: минимальная — 500 тыс. крон, максимальная — 27 млн крон;
- продолжительность кредитования: минимальная — 5 лет, максимальная — 20 лет;
- размер годовых процентных начислений фиксируется на 3, 5, 7 или 10 лет.
Как получить ипотечный заем в Чехии
Для того чтобы получить денежные средства на покупку недвижимости в этой стране, заемщик должен отвечать определенным требованиям. При рассмотрении кредитной заявки банки в первую очередь обращают внимание на следующие характеристики потенциального клиента:
- возраст — заемщик должен быть не моложе 18 и не старше 70 лет;
- наличие разрешения на длительное проживание в ЧР;
- баланс открытого клиентом счета в чешском банке должен быть положительным;
- стабильное трудоустройство в Чехии;
- достаточная кредитоспособность;
- на каком этапе предполагается покупка квартиры — на этапе возведения здания или уже готового объекта недвижимости;
- финансовая репутация заемщика — она должна быть положительной или, по крайней мере, нейтральной.
Заключение ипотечного договора
Процедура оформления иностранцем ипотеки в Чехии предусматривает выполнение следующих мер:
- Поиск подходящей недвижимости.
- Подготовка бумаг для банка. На этом этапе осуществляется перевод документации с последующей передачей ее кредитору.
- Изучение и сопоставление доступных программ местных банков.
- Заключение предварительного договора купли-продажи.
- Подача кредитной заявки в избранную финансовую организацию с приложением полного пакета документов.
- Рассмотрение заявки банком обычно оно занимает 5−14 рабочих дней. В течение этого времени работники банка выясняют, в том числе, отвечает ли выбранный объект недвижимости выдвинутым требованиям.
- Само заключение договора ипотечного кредитования.
- Регистрация сделки в государственном кадастре.
- Окончательный расчет с продавцом.
Какие дополнительные расходы потребуются на ипотеку в Чехии
Получение займа всегда сопровождается дополнительными расходами. В некоторых государствах практически всегда приходится страховать здоровье и жизнь заемщика, а также заказывать оценку объекта.
В Чешской Республике эти расходы относительно невелики и не превышают 1% объема кредитования. В частности, речь идет о таких расходах:
- страхование жизни заемщика — от 200 до 1 тыс. евро в год;
- услуги ипотечного брокера — клиент выплачивает ему сумму в пределах 0,3−1% от объема займа;
- нотариальный договор за услуги нотариуса заемщик платит около 0,2−0,6% от размера кредита;
- оценка объекта недвижимости — оценочный отчет по стандартной квартире обойдется клиенту в 200−500 евро.
Ипотечный налог в Чехии не предусмотрен.
