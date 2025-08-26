Как украинцу купить жилье в Чехии: требования к статусу и доходам, условия кредитования — Finance.ua

Как украинцу купить жилье в Чехии: требования к статусу и доходам, условия кредитования Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

В Чехии 401,4 тыс. украинцев получили статус временной защиты. В этой стране достаточно лояльные законы в отношении иностранцев, которые хотят приобрести недвижимость. В отличие от других европейских государств, здесь не существует строгих ограничений для иностранных граждан, желающих купить жилье, особенно если у них есть разрешение на долгосрочное жительство или они ведут здесь бизнес.

Иностранцы могут приобрести на правах владельцев недвижимость, Чехия — открытая страна для таких инвестиций. Однако существует один важный нюанс — закрытая покупка участков земли под строительство, она может быть ограничена для граждан без статуса постоянного жителя. Это правило применяется к сельскохозяйственным землям и некоторым землям в охраняемых зонах. Для покупки жилья в многоквартирных домах Чехия обычно ограничений не создает.

Какие документы необходимы

Для покупки недвижимости в Чехии иностранцу необходимо подготовить несколько ключевых документов:

загранпаспорт своей страны — документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право на продолжительное пребывание в Чехии. Это может быть виза, вид на жительство или разрешение на длительное пребывание;

налоговый номер (дипломатический или личный). Он необходим для регистрации в системе налоговых органов;

справка о наличии банковского счета. Для совершения сделок и перечисления денежных средств;

доказательства источника доходов. Если это необходимо для подтверждения платежеспособности, то это также нужно для получения ипотечного кредита под покупку.

В ситуации, когда вы просто инвестируете в недвижимость в этой стране, но проживать здесь не планируете, вам необходимо предоставить только документ или сослаться на положения, дающие вам право находиться в Чехии законно.

Особенности ипотечного кредитования в Чехии

В Чешской Республике существует ряд разных ипотечных программ. Их основными особенностями можно выделить:

возможность получить ипотечный кредит под пониженные проценты, что обусловлено жесткой конкуренцией среди финансовых организаций, порождающей более лояльное отношение к заемщикам;

отсутствие обязательного страхования;

обеспечением займа выступает объект приобретаемой недвижимости;

индивидуальный подход к каждому клиенту.

За счет заемных средств можно приобрести дом, квартиру, студии и т. д.

В каких условиях иностранные граждане могут получить ипотеку в Чехии

Условия предоставления чешскими банками денежных средств для покупки недвижимости гражданам других стран схожи с теми, которые распространяются на местное население. Формулируются они следующим образом:

срок принятия решения о предоставлении займа — не более 5 дней;

титульное страхование не требуется — достаточно застраховать работоспособность и жизнь;

в большинстве случаев размер займа составляет 70% от стоимости покупаемого жилья;

кредитование может осуществляться не только под фиксированную, но и под плавающую процентную ставку.

Среди других условий предоставления ипотечного кредита следует обратить внимание на следующие:

сумма кредита: минимальная — 500 тыс. крон, максимальная — 27 млн ​​крон;

продолжительность кредитования: минимальная — 5 лет, максимальная — 20 лет;

размер годовых процентных начислений фиксируется на 3, 5, 7 или 10 лет.

Как получить ипотечный заем в Чехии

Для того чтобы получить денежные средства на покупку недвижимости в этой стране, заемщик должен отвечать определенным требованиям. При рассмотрении кредитной заявки банки в первую очередь обращают внимание на следующие характеристики потенциального клиента:

возраст — заемщик должен быть не моложе 18 и не старше 70 лет;

наличие разрешения на длительное проживание в ЧР;

баланс открытого клиентом счета в чешском банке должен быть положительным;

стабильное трудоустройство в Чехии;

достаточная кредитоспособность;

на каком этапе предполагается покупка квартиры — на этапе возведения здания или уже готового объекта недвижимости;

финансовая репутация заемщика — она должна быть положительной или, по крайней мере, нейтральной.

Заключение ипотечного договора

Процедура оформления иностранцем ипотеки в Чехии предусматривает выполнение следующих мер:

Поиск подходящей недвижимости. Подготовка бумаг для банка. На этом этапе осуществляется перевод документации с последующей передачей ее кредитору. Изучение и сопоставление доступных программ местных банков. Заключение предварительного договора купли-продажи. Подача кредитной заявки в избранную финансовую организацию с приложением полного пакета документов. Рассмотрение заявки банком обычно оно занимает 5−14 рабочих дней. В течение этого времени работники банка выясняют, в том числе, отвечает ли выбранный объект недвижимости выдвинутым требованиям. Само заключение договора ипотечного кредитования. Регистрация сделки в государственном кадастре. Окончательный расчет с продавцом.

Какие дополнительные расходы потребуются на ипотеку в Чехии

Получение займа всегда сопровождается дополнительными расходами. В некоторых государствах практически всегда приходится страховать здоровье и жизнь заемщика, а также заказывать оценку объекта.

В Чешской Республике эти расходы относительно невелики и не превышают 1% объема кредитования. В частности, речь идет о таких расходах:

страхование жизни заемщика — от 200 до 1 тыс. евро в год;

услуги ипотечного брокера — клиент выплачивает ему сумму в пределах 0,3−1% от объема займа;

нотариальный договор за услуги нотариуса заемщик платит около 0,2−0,6% от размера кредита;

оценка объекта недвижимости — оценочный отчет по стандартной квартире обойдется клиенту в 200−500 евро.

Ипотечный налог в Чехии не предусмотрен.

