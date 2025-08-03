Цены на квартиры в Чехии растут быстрее зарплат — Finance.ua

Цены на квартиры в Чехии растут быстрее зарплат Сегодня 07:26 — Личные финансы

Цены на квартиры в Чехии растут быстрее зарплат

Цены на жилье в Чехии продолжают расти. В первом квартале 2025 года стоимость квартир, домов и земельных участков выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Czechia Online со ссылкой на данные Чешского национального банка (ЧНБ) и банка ČSOB.

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание, что затрудняет доступ к собственному жилью, в частности для украинцев, проживающих в стране.

«В 2025 году рост цен на квартиры и дома будет продолжаться, хотя, возможно, несколько замедлится. Наибольший рост наблюдается на рынке квартир, где спрос значительно превышает предложение», — говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента макроосторожных анализов ЧНБ Мирослав Плашил, можно ожидать, что динамика цен на квартиры значительно превысит расчеты и станет основным драйвером удорожания на всем рынке жилья.

По его словам, не публикуемые внутренние прогнозы банка указывают на еще более стремительный рост цен.

«Рост цен на недвижимость в Чехии сохраняет высокую динамику. Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается на рынке квартир, где мы зафиксировали двузначный рост цен», — заявил в июне генеральный директор ČSOB Hypoteční banka Мартин Вашек.

По данным ČSOB, в первом квартале 2025 года цены на квартиры и дома, включая земельные участки, выросли на 9,9% по сравнению с прошлым годом, а во втором квартале темпы роста, вероятно, оставались двузначными. Аналитик ČSOB Доминик Русинко подчеркнул, что цены на недвижимость растут быстрее, чем заработные платы, что ухудшает доступность жилья, которая в Чехии уже среди худших в ЕС.

Напомним, Чехия — в пятерке аутсайдеров — стран Евросоюза по доступности жилья. Чтобы купить здесь квартиру , нужно потратить до 13-ти годовых доходов. Городом с самыми дорогими квартирами является Прага. Самые дешевые цены за квадратный метр в Чехии зафиксированы в Устецком крае (38,5 тыс. крон (~67 тыс. гривен), городах Карловы Вары — 51 тыс. крон (~89 тыс. гривен) и Острава — 52,2 тыс. крон (~91 тыс. гривен).

До конца 2025 года украинским беженцам с временной защитой, которые находятся в столице Чехии, будут выплачивать единовременное пособие на переезд из общежития в арендуемое жилье. Размер пособия зависит от количества членов семьи:

1−2 человека — до 60 тыс. крон;

3−4 человека — до 84 тыс. крон;

5 и более — до 108 тыс. крон.

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