Беженцам в Чехии будут платить за переезд в арендованное жилье: как получить средства — Finance.ua

Беженцам в Чехии будут платить за переезд в арендованное жилье: как получить средства Сегодня 19:17 — Мир

Беженцам в Чехии будут платить за переезд в арендованное жилье: как получить средства

До конца 2025 года украинским беженцам с временной защитой, которые находятся в столице Чехии, будут выплачивать единовременное пособие на переезд из общежития в арендованное жилье.

Об этом пишет Blesk.

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Сообщается, что получить денежные средства можно будет после подписания договора аренды с собственником или официальным представителем.

Размер пособия зависит от количества членов семьи:

1−2 человека — до 60 тыс. крон;

3−4 человека — до 84 тыс. крон;

5 и более — до 108 тыс. крон.

Сумма пособия может покрыть залог, первую арендную плату, комиссию агентству и административные расходы.

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Следует заметить, арендовать можно только жилье, зарегистрированное в кадастре как byt.

Кто имеет право на выплаты

Подать заявку на пособие на переезд из общежития могут получить украинцы, которые:

имеют действительную временную защиту и продлили ее;

непрерывно проживали в государственном общежитии с 1 января 2023 г. (и могут это подтвердить договорами или квитанциями об оплате);

имеют легальный доход (официальная работа или достаточная гумпомощь для оплаты жилья).

В Праге программой занимается Caritas. Подать заявку можно через сайт или по телефону (736 764 706). Также можно лично обратиться в офис по улице Лондонской, 44.

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Напомним, Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.

В Чехии трудоустроены 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и платят взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов.

Телеканал 24 По материалам:

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