Беженцам в Чехии будут платить за переезд в арендованное жилье: как получить средства — Finance.ua

Беженцам в Чехии будут платить за переезд в арендованное жилье: как получить средства
До конца 2025 года украинским беженцам с временной защитой, которые находятся в столице Чехии, будут выплачивать единовременное пособие на переезд из общежития в арендованное жилье.
Об этом пишет Blesk.
Сообщается, что получить денежные средства можно будет после подписания договора аренды с собственником или официальным представителем.
Размер пособия зависит от количества членов семьи:
- 1−2 человека — до 60 тыс. крон;
- 3−4 человека — до 84 тыс. крон;
- 5 и более — до 108 тыс. крон.
Сумма пособия может покрыть залог, первую арендную плату, комиссию агентству и административные расходы.
Следует заметить, арендовать можно только жилье, зарегистрированное в кадастре как byt.
Кто имеет право на выплаты
Подать заявку на пособие на переезд из общежития могут получить украинцы, которые:
- имеют действительную временную защиту и продлили ее;
- непрерывно проживали в государственном общежитии с 1 января 2023 г. (и могут это подтвердить договорами или квитанциями об оплате);
- имеют легальный доход (официальная работа или достаточная гумпомощь для оплаты жилья).
В Праге программой занимается Caritas. Подать заявку можно через сайт или по телефону (736 764 706). Также можно лично обратиться в офис по улице Лондонской, 44.
Напомним, Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.
В Чехии трудоустроены 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и платят взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов.
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