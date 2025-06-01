В одной из стран ЕС закроют 26 центров приема беженцев — Finance.ua
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В одной из стран ЕС закроют 26 центров приема беженцев

Мир
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В одной из стран ЕС закроют 26 центров приема беженцев
В одной из стран ЕС закроют 26 центров приема беженцев
В Финляндии в период с июня по февраль следующего года будут закрыты 26 центров приема беженцев.
Об этом сообщает портал Demokraatti.
В результате закрытия центров для беженцев почти 7000 клиентов вынуждены будут регистрироваться по месту жительства или переезжать в другой центр приема.

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Регистрироваться по месту жительства имеют право люди, получившие статус временной защиты и прожившие в Финляндии не менее года.
Миграционная служба обосновывает закрытие центров тем, что количество просителей убежища снижается.
В Финляндии действуют 68 центров приема беженцев.
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По материалам:
Європейська правда
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