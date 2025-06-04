В Чехии разрабатывают новые правила приема беженцев, прошедших войну — Finance.ua

В Чехии разрабатывают новые правила приема беженцев, прошедших войну Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Чехии разрабатывают новые правила приема беженцев, прошедших войну

Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту.

Об этом пишет Radio Prague International.

Как пояснил глава МВД Чехии Вит Ракушан, государство должно быть готово к последствиям войны. Это, в частности, наличие посттравматических синдромов у людей, прошедших войну. Чехия уже рассматривает, как отслеживать боевой опыт тех, кто просит о защите.

«Это люди, которые несколько лет пользовались оружием. Они были под психическим давлением, которое никто из нас не способен представить. После всех войн наступают посттравматические синдромы, и они могут проявиться… Мы ищем решение, как определять и регистрировать тот факт, что человек прошел войну», — рассказал министр в интервью изданию Novinky.cz.

Переходный период для беженцев

По словам министра, если Украина и россия заключат перемирие продолжительностью более трех месяцев, Чехия должна прекратить предоставление временной защиты новым беженцам.

Для украинцев, которые уже находятся в Чехии с этим статусом, будет действовать переходный период в течение года или полутора. Новоприбывшие будут проходить строгую процедуру въезда с проверкой безопасности. В частности, это касается и военных ветеранов.

«Воссоединение семей будет происходить, но на совершенно других условиях, чем сегодня», — добавил он.

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Вопрос дальнейшей судьбы временной защиты украинцев стоит и перед всем Евросоюзом.

Как сообщает Euractiv, в Брюсселе идут закрытые переговоры о стратегиях выхода из этой ситуации. Рассматриваются несколько вариантов:

еще одно продление на год;

постепенное сворачивание защиты;

отказ в повторном обращении тем, кто вернулся в Украину;

ограничения для вновь прибывших.

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Отметим, что 7 апреля стало известно, что продление статуса временной защиты для украинцев в странах Евросоюза оказалось под угрозой, пока страны ЕС не разработали сценарий на случай, если Украина и россия начнут прекращение огня.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов ранее сообщил , что Европейский Союз планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится в Люксембурге 12−13 июня.

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Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышев также заявлял , что страны Евросоюза должны сохранить статус временной защиты для украинцев для наступления устойчивого мира с россией. При этом Минединства отслеживает все процессы и активно участвует в международных консультациях, чтобы защищать интересы украинцев.

Справка Finance.ua:

в Чехии трудоустроены 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и уплачивают взносы социального страхования.

правительство Чехии намерено внедрять более жесткую политику в отношении искателей убежища и иностранных граждан, проживающих в стране.

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