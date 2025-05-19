Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии

36
Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии
Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии
Еврокомиссия пока не видит признаков крепкого мира в Украине. Однако в базовом сценарии постепенное возвращение беженцев начнется уже в этом году.
Об этом сообщает в прогонозе Еврокомиссия (весна 2025 года).
По данным ЕК, количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек в январе 2025 года.
Читайте также
Предполагается, что количество активных регистраций временной защиты в ЕС останется в целом стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн до конца 2025 года и до 3,8 млн до конца 2026 года.
По данным ЕК, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год, в значительной степени обусловленный притоком беженцев из Украины, вероятнее всего, прекратится в 2025 и 2026 годах, поскольку естественная убыль населения возобновится в 2026 году.
Экономические последствия войны россии против Украины остаются крайне неопределенными и в решающей степени зависят от ее развития, говорится в прогнозе. Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против россии сохранятся на протяжении всего прогнозируемого горизонта (до конца 2026 г.).
Читайте также
«Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков разрешения. Несмотря на прилагаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, россией и Украиной усилия, крепкое мирное соглашение, предоставляющее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым», — говорится в прогнозе ЕК.
По данным НБУ, в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и за год составил около 0,5 млн человек.
Согласно ожиданиям НБУ, Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. НБУ ожидает начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems