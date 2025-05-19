Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии — Finance.ua

Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии Сегодня 20:00

Сколько беженцев вернется в Украину: прогноз Еврокомиссии

Еврокомиссия пока не видит признаков крепкого мира в Украине. Однако в базовом сценарии постепенное возвращение беженцев начнется уже в этом году.

Об этом сообщает в прогонозе Еврокомиссия (весна 2025 года ).

По данным ЕК, количество получателей временной защиты в ЕС составило около 4,3 млн человек в январе 2025 года.

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Предполагается, что количество активных регистраций временной защиты в ЕС останется в целом стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн до конца 2025 года и до 3,8 млн до конца 2026 года.

По данным ЕК, рост рабочей силы в период с 2022 по 2024 год, в значительной степени обусловленный притоком беженцев из Украины, вероятнее всего, прекратится в 2025 и 2026 годах, поскольку естественная убыль населения возобновится в 2026 году.

Экономические последствия войны россии против Украины остаются крайне неопределенными и в решающей степени зависят от ее развития, говорится в прогнозе. Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против россии сохранятся на протяжении всего прогнозируемого горизонта (до конца 2026 г.).

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«Опасения по поводу безопасности усилились, поскольку война в Украине продолжается без признаков разрешения. Несмотря на прилагаемые США, ЕС или отдельными государствами-членами, россией и Украиной усилия, крепкое мирное соглашение, предоставляющее достаточные гарантии Украине и ЕС, остается недостижимым», — говорится в прогнозе ЕК.

По данным НБУ, в течение 2024 года отток мигрантов из Украины продолжался и за год составил около 0,5 млн человек.

Согласно ожиданиям НБУ, Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. НБУ ожидает начало их возвращения с 2026 года (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

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