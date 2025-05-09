Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев — Finance.ua
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Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев

Личные финансы
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Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев
Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев
Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев и ввести более жесткие условия поддержки. Изменения включают уменьшение выплат, новые штрафы за безработицу, ограничение программ воссоединения семей и усиление контроля на границах.
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Об этом рассказал экс-консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского Свободного университета Дмитрий Шевченко в комментарии СМИ.
По его словам, на фоне изменения политического курса в стране правительство ФРГ планирует постепенно сокращать социальные выплаты.
Эти нововведения будут касаться не только украинцев, но и всех находящихся на территории Германии беженцев. Новый курс сформировался после того, как к власти пришла администрация под руководством Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза. Еще несколько лет назад его высказывания о «туризме на социалке» среди украинцев вызвали резонанс и шквал критики, однако риторика партии в вопросе миграции осталась жесткой.
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В настоящее время правительство декларирует цель — снизить количество заявлений на убежище до менее 100 тысяч в год. Среди запланированных мер — усиление депортаций, прекращение программ воссоединения семей и увеличение контроля на государственных границах.
По словам эксконсула Украины в Мюнхене Дмитрия Шевченко, украинцам в Германии следует готовиться к уменьшению размера социальной поддержки. Правительство уже заявило о намерении пересмотреть уровень выплат для всех получателей помощи, включая украинских беженцев.
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«Они уже открыто говорят об уменьшении выплат и введении штрафов за безработицу. Это не сюрприз, еще до выборов было понятно, что социальная поддержка будет сворачиваться», — отмечает Шевченко.
Кроме финансовых изменений, растет количество административных барьеров, от требований активного поиска работы до сокращения времени, предоставленного для интеграции в социальную систему. Германия, как и многие другие страны ЕС, за последние годы испытала значительное давление на свою социальную инфраструктуру из-за наплыва мигрантов и беженцев.
Правительству приходится балансировать между внутренним общественным запросом на сокращение расходов и необходимостью соблюдения международных обязательств по гуманитарной защите. Финансовая нагрузка, дефицит жилья, проблемы с интеграцией — все это заставляет власти менять подходы, в частности, в сфере временной защиты. При этом, как показывает практика, больше всего рискуют те беженцы, чей статус не является окончательно определенным.
Украинцам, которые находятся в Германии, следует внимательно следить за изменениями законодательства и условиями, выдвигаемыми для продления защиты. Необходимо своевременно обновлять документы, участвовать в языковых курсах, программах интеграции и, по возможности, трудоустраиваться — это снижает риск попасть под ограничения.
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По материалам:
Обозреватель
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