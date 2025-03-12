Работай или уезжай домой: Германия готовит строгие правила для украинских беженцев — Finance.ua
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Работай или уезжай домой: Германия готовит строгие правила для украинских беженцев

Мир
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Работай или уезжай домой: Германия готовит строгие правила для украинских беженцев
Работай или уезжай домой: Германия готовит строгие правила для украинских беженцев
Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности, правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, «первым предложат ехать домой».
Об этом говорится в материале rfi.
Отмечается: в настоящее время в Германии проживает более 1,16 млн украинцев. При этом страна выплачивает:
  • каждому взрослому беженцу более 500 евро в месяц;
  • еще по 300−400 евро на каждого ребенка — в зависимости от его возраста.
В то же время работу в Германии украинцы ищут «не так активно, как, например, в Польше или Чехии, где беженцам почти ничего не платят». В частности, в 2024 году официальную работу имели всего около 300 тыс. украинцев, приехавших после полномасштабного российского вторжения.
Впрочем, отмечается, ситуация меняется. Ведь «Германия дошла до определенного предела» — и дебаты о мигрантах, ведущиеся в стране, «частично касаются и украинцев».
«Сейчас государство прямо всем говорит: если вы хотите интегрироваться в общество, мы дадим вам такую ​​возможность работать, интегрироваться, развиваться. Но пожалуйста воспользуйтесь этими возможностями, а не просто используйте наши социальные системы», — рассказывают авторы материала.
В то же время, отмечают они, перспективы мирных переговоров с россией усиливают вероятность изменений для украинцев. Ведь «если в Украине официально отменят военное положение, то исчезнут основания для параграфа 24» — раздела немецкого законодательства, предусматривающего защиту для спасающихся от войны.
«Параграф 24 закроют не сразу после гипотетического перемирия. Евросоюз утвердил программы по приему и защите украинских беженцев до марта 2026 года. Но если после этого Брюссель не продлит это решение, то каждая страна ЕС сможет сама определять, что делать с беженцами», — поясняется в материале.

Что изменится для украинцев

В целом, отмечается, изменения для украинцев могут произойти по нескольким направлениям. В частности:
  • Наличие работы станет обязательным
«Немецкое правительство будет готово пойти навстречу украинцам, когда речь идет об уровне зарплаты или специальности, по которым они работают. Главное, чтобы люди были заняты и не зависели от джобцентра (аналог биржи труда. — Ред.). Это будет основное условие — чтобы они не получали социальные выплаты или практически их не получали», — рассказывают авторы материала.
  • Образование станет менее доступным
Как объясняется в материале, раньше украинцы могли бесплатно изучать немецкий. Однако теперь это будет доступно только в редких случаях.
«Сначала власти отправляли украинцев на бесплатные курсы. Но сейчас такую ​​опцию предлагают в исключительных случаях. К примеру, если у человека уже есть работа и ему нужно либо повысить языковой уровень, либо изучить профессиональную лексику. Стоимость платных курсов в зависимости от формы и уровня может достигать 5 тысяч евро и выше. И в любом случае еще нужно сдать экзамен».
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При этом отмечается, что подход к обучению также усложнили. В частности, была устранена возможность повторного прохождения курса.
«Раньше ты учишься на языковом курсе. Он сложный. И ты такой: „Я не смог. Можно я еще раз?“ Тебе говорят: „Окей, давай еще раз“. Сейчас этого „еще раз“ нет», — говорится в материале.
  • Украинцам предложат вернуться в свою страну
В то же время, подчеркивается, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, «первым предложат ехать домой». По крайней мере, в те места, где нет боевых действий.
В общем, резюмируется, среди самих украинских беженцев в Германии распространено мнение, что страна вряд ли решит резко обрезать им помощь. «Просто эти ворота сузятся. Не получится просто сидеть и не думать», — констатируется в материале.
По материалам:
Обозреватель
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